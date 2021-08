साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: जैक्सन होल संगोष्ठी शुरू होती है

अगस्त 23, 2021 18:30

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सप्ताह अपेक्षित जैक्सन होल संगोष्ठी के उत्सव के रूप में चिह्नित किया जाएगा, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि यह बैठक फेडरल रिजर्व द्वारा प्रोत्साहन की वापसी की संभावित शुरुआत पर कुछ प्रकाश डालेगी, जो की संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति में मजबूत वृद्धि हुई है और कोविड -19 द्वारा उत्पन्न गंभीर संकट को दूर करने के लिए की गई विस्तार नीतियों से उत्पन्न आर्थिक सुधार के कारण ली गयी है। जेरोम पॉवेल के अगले शुक्रवार, 27 अगस्त को मंच पर आने की उम्मीद है, इसलिए टेपरिंग की शुरुआत के बारे में वह जो सुराग दे सकते हैं, उसके संबंध में हमें उनके भाषण पर बहुत ध्यान देना होगा।

फिलहाल, इस सप्ताह की शुरुवात फ्रांस, जर्मनी और समग्र रूप से यूरो क्षेत्र और यूनाइटेड किंगडम के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र PMI पर प्रारंभिक डेटा के प्रकाशन के साथ हुआ है, जहाँ सामान्य प्रवृत्ति नकारात्मक रहा, जर्मन सेवा क्षेत्र की PMI को छोड़कर, जो एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जो बाजार की अपेक्षाओं को पार कर गया है।

विशेष रूप से, प्रारंभिक जर्मन विनिर्माण PMI 62.7 अंक पर और सेवा क्षेत्र का 61.5 अंक पर बसा है, जबकि बाजार की सहमति ने क्रमशः 65.0 अंक और 61.0 अंक तक पहुंचने की उम्मीद की थी।

अपने हिस्से के लिए, फ्रांस का प्रारंभिक विनिर्माण पीएमआई बाजार की उम्मीदों के अनुरूप 57.3 अंक पर आ गया है, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए डेटा 56.4 अंक तक पहुंचने की उम्मीद से 0.6 अंक कम रहा है।

यदि हम समग्र रूप से यूरो क्षेत्र को देखें, तो दोनों डेटा नकारात्मक रहे हैं क्योंकि वे न केवल पिछले महीने के आंकड़े से कम रहे हैं, बल्कि बाजार की अपेक्षाओं से भी नीचे गिर गए हैं, सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए क्रमशः 59.7 अंक और 61.5 अंक पर प्रारंभिक PMI तक पहुंच गए हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रारंभिक डेटा भी आज दोपहर जारी होने की उम्मीद है। सप्ताह के अन्य आंकड़ों में, हम जर्मनी में दूसरी तिमाही के जीडीपी डेटा और व्यापार और उपभोक्ता विश्वास के लिए इफो कॉन्फिडेंस डेटा को उजागर कर सकते हैं जो क्रमशः मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को प्रकाशित किया जाएगा। नीचे, हम इस सप्ताह के कुछ अन्य रोचक तथ्य देख सकते हैं:

व्यापारी का रडार: क्या ब्रेंट अपसाइड चैनल को डाउनसाइड में तोड़ने में सक्षम होगा?

पिछले हफ्तों के दौरान, हम देखे हैं कि 6 जुलाई को लगभग 78.44 डॉलर प्रति बैरल के वार्षिक उच्च स्तर को चिह्नित करने के बाद, ब्रेंट के एक बैरल की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आया है। यह कोरोनवायरस के डेल्टा संस्करण और इसके तेजी से विस्तार के कारण है, जो आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है और इसलिए तेल की खपत को धीमा कर सकता है।

इसके अलावा, जैसा कि हमने पिछले विश्लेषणों में चर्चा की, ओपेक और उसके सहयोगी पिछले जुलाई की शुरुआत में एक समझौते पर पहुंचे, जो अगले दिसंबर में 2 मिलियन बैरल तक पहुंचने के लिए प्रति दिन 400,000 बैरल की दर से उत्पादन में वृद्धि करेगा, ताकि आपूर्ति में वृद्धि हो और मांग में संभावित कमी कच्चे तेल की एक बैरल की कीमत पर और भी अधिक दबाव डाल सकती है।

यदि हम दैनिक चार्ट को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ब्रेंट का बैरल वर्तमान में अपने मुख्य समर्थन स्तरों के करीब के क्षेत्र में है, जो कि इसके 200-सत्र चलती औसत (लाल में) और अप्रैल में शुरू होने वाले अपसाइड चैनल के निचले बैंड द्वारा दर्शाया गया है। 2020 इस महत्वपूर्ण स्तर के समर्थन का नुकसान एक और सुधार का द्वार खोल सकता है जिसका मुख्य उद्देश्य उस चैनल की चौड़ाई होगा।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Daily Brent chart. Data range: December 27, 2018 to August 23, 2021. Prepared on August 23, 2021 at 11:05 am CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: -21.52%

2019: 22.68%

2018: -19.55%

2017: 17.69%

2016: 52.41%

कॉर्पोरेट समाचार और स्टॉक सूचकांक

पिछले बुधवार के विश्लेषण में, हमने टिप्पणी की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि यह कंपनी के ऑटोपायलट सिस्टम की औपचारिक जांच करेगा, टेस्ला का स्टॉक प्रभावित हुआ था, और शेयर की कीमत में गिरावट आयी थी।

इस खबर में, यह रहस्योद्घाटन जोड़ा गया कि प्रसिद्ध निवेशक माइकल बरी ने इस कंपनी पर पुट विकल्पों के माध्यम से अपनी छोटी स्थिति बढ़ा दी है, इस प्रकार इस कंपनी के बारे में संदेह बढ़ रहा है।

लेकिन इस नकारात्मक खबर के बाद, टेस्ला ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अपने लंबे समय से प्रतीक्षित दिन का जश्न मनाया, जहाँ एलोन मस्क ने खुद घोषणा की कि यह कंपनी न केवल अपने वर्तमान उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए निवेश कर रही है, बल्कि "टेस्ला बॉट" के रूप में जाना जाने वाला एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी विकसित कर रही है। "टेस्ला बॉट" दोनों नियमित कार्यों का ध्यान रखेगा और अधिक खतरनाक कार्य करेगा। यह भविष्य में एक बड़ी क्रांति हो सकती है। इस रोबोट की ऊंचाई 1.72 मीटर और वजन 54 किलोग्राम के करीब हो सकता है, जो 68 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम होगा।

यह घोषणा फिर से निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकती है क्योंकि इस साल अब तक एलोन मस्क की अध्यक्षता वाली कंपनी को 3.60% का नुकसान हुआ है, हालांकि अगर हम इसकी तुलना 25 जनवरी को हुई वार्षिक ऊंचाई से करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 19.65% हो जाता है।

यदि हम दैनिक चार्ट को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कीमत वर्तमान में अपने महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के लिए लड़ रही है, जो कि मध्यम अवधि के डाउनट्रेंड लाइन को उछालने के बाद अल्पकालिक अपट्रेंड चैनल के निचले बैंड द्वारा दर्शाया गया है। इस चैनल का मंदी का ब्रेकआउट इसके 200-सत्र के चलती औसत के संयोग क्षेत्र में अगले समर्थन और पिछले चढ़ाव की लाल पट्टी तक और सुधार का द्वार खोल सकता है।

इसके विपरीत, जब तक हमारे पास $ 700 के स्तर का लगातार ब्रेकआउट और ऊपर चर्चा की गई डाउनट्रेंड लाइन नहीं है, हम एक नई उल्टा गति की उम्मीद नहीं कर सकते।

Source: Daily tesla chart from Admiral Markets’ MetaTrader 5 platform from April 1, 2020 to August 23, 2021. Held: August 23 at 11:25 am CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 743.40%

2019: 25.71%

2018: 6.89%

2017: 45.69%

2016: -10.96%

