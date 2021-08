फाइजर और मॉडेर्ना सर्व-समय उच्च पर पहुंचने के बाद वापस गए

अगस्त 25, 2021 18:15

हाल ही में यूएस CDC से नए अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं जो दर्शाते हैं कि फाइजर और मॉडेर्ना टीकों की प्रभावशीलता डेल्टा संस्करण के मजबूत उद्भव के कारण 66% तक गिर जाती है और इन टीकों द्वारा प्रदान की गई प्रतिरक्षा महीना दर महीना अपेक्षा से तेज दर से घट जाती है। इस प्रकार टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में संदेह बढ़ रहा है।

इस स्थिति को देखते हुए, अमरीकी FDA ने फाइजर द्वारा प्रदान किए गए टीके को कोविड -19 के खिलाफ टीके का प्राधिकरण और पूर्ण अनुमोदन प्रदान किया है, जिसके परिणामस्वरूप इन टीकों में विश्वास में वृद्धि हो सकती है और प्रभावशीलता के बाद टीकाकरण प्रक्रिया को एक नया बढ़ावा मिल सकता है। हाल के सप्ताहों में इन टीकों के बारे में तेजी से पूछताछ की जा रही है, जिसके साथ यह भी अनुमान लगाया गया है कि न केवल एक तीसरी बूस्टर खुराक आवश्यक है, बल्कि कुछ विशेषज्ञ यह भी संकेत देते हैं कि ये फ्लू टीकाकरण अभियानों के समान वार्षिक और मौसमी टीके बन सकते हैं।

जाहिर है, यह अंतिम बिंदु दवा कंपनियों द्वारा अच्छी तरह से माना जाएगा क्योंकि यह आने वाले वर्षों में वायरस से लड़ने के लिए अपने टीकों की बिक्री के माध्यम से भविष्य की आय का एक अच्छा हिस्सा सुनिश्चित करेगा।

यद्यपि हमने डेल्टा संस्करण के मजबूत विकास के बारे में पिछले विश्लेषणों में टिप्पणी की थी की एशिया में डेल्टा प्रकार की गंभीर समस्याओं के कारण आर्थिक सुधार के बारे में संदेह पैदा हो रहा है और इसी वजह से टीकों के आसपास विश्वास का संकट उत्पन्न हो रहा है, फाइजर और मॉडर्ना आर्थिक और शेयर बाजार दोनों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं।

फाइजर विश्लेषण

इस साल अब तक, फाइजर ने शेयर बाजार में 31.43% की वृद्धि की है, मुख्य रूप से 20 जुलाई को साइड त्रिकोण के टूटने के बाद अनुभव की गई मजबूत तेजी की वजह से, जिसने 18 अगस्त को $ 40 प्रति शेयर से $ 51.86 पर सर्वकालिक उच्च की और 22.21% की तेजी से रैली की।

इस मजबूत ऊपर की गति को 28 जुलाई को प्रस्तुत वर्ष की दूसरी तिमाही के सकारात्मक परिणामों द्वारा समर्थित किया गया था, जहां फाइजर ने $ 1.07 का प्रति शेयर लाभ और $ 18.98 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया, बाजार की अपेक्षाओं को पार करने के साथ-साथ वर्ष की पहली तिमाही के तिमाही परिणाम ट्रेल जारी रहा।

तकनीकी रूप से बोलते हुए, यदि हम दैनिक चार्ट को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कीमत वर्तमान में एक रिट्रेसमेंट में है जो मजबूत तेजी के रैली के बाद सभी समय के उच्च स्तर को चिह्नित करने के बाद शुरू हुई है, जिसके कारण कीमत 23.6% फिबोनाचि रिट्रेसमेंट समर्थन स्तर को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जो इसके चलती औसत के संयोग क्षेत्र में इसके अगले समर्थन स्तर 18 रिक्त सत्रों में से और तंतुमय स्तर 38.2% तक अधिक सुधार का द्वार खोल सकता है।

यह सुधार कीमत के लिए सकारात्मक हो सकता है क्योंकि पिछले महीने के दौरान हम बड़े पैमाने पर जमा हुए ओवरबॉट को देख रहे हैं। इसलिए, यदि कीमत ऊपर चर्चा किए गए महत्वपूर्ण समर्थन स्तर को बनाए रखने में सक्षम है, तो यह समेकित करने और नई उर्ध्व गति शुरू करने के लिए एक अच्छा बिंदु हो सकता है। इस महत्वपूर्ण समर्थन स्तर का नुकसान एक तेज झटका हो सकता है जो आगे सुधार का द्वार खोलेगा जिससे कीमत दिसंबर 2020 के उच्च स्तर पर अपने पिछले प्रतिरोध स्तर की तलाश कर सकती है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Pfizer's daily chart. Data range: April 15, 2020 to August 25, 2021. Prepared on August 25, 2021 at 10:30 a.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: -0.89%

2019: -10.24%

2018: 20.51%

2017: 11.51%

2016: 0.62%

मॉडेर्ना विश्लेषण

अपने हिस्से के लिए, महामारी की शुरुआत के बाद से शेयर बाजार में बड़ा लाभार्थी निस्संदेह मॉडेर्ना रहा है, जो मार्च 2020 में $ 30 प्रति शेयर के करीब के स्तर से $ 496.71 प्रति शेयर के ऐतिहासिक उच्च स्तर को चिह्नित करने के लिए बड़ा है, जिसका अर्थ है केवल १८ महीनों में कंपनी की १२००% से अधिक की पुनर्मूल्यांकन और २७८.०४% की वार्षिक वृद्धि।

हालांकि फाइजर की तरह नए प्रकार के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता सवालों के घेरे में है, यह कंपनी उत्कृष्ट तिमाही परिणाम प्राप्त कर रही है। 5 अगस्त को, मॉडेर्ना ने उस वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए अपने परिणाम प्रस्तुत किए, जिसमें उसने प्रति शेयर $6.46 का लाभ प्राप्त किया और $4.35 बिलियन का राजस्व प्राप्त किया, जो बाजार की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था।

तकनीकी रूप से कहा जाए तो यह अपने मुख्य प्रतियोगी के समान स्थिति में है। सर्वकालिक उच्च को चिह्नित करने के बाद इसने एक सुधार शुरू किया है जिसके कारण इसे 38.2% फिबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर पर अपने औसत 18 सत्रों का सामना करना पड़ा है जहां ऐसा लगता है कि समर्थन पाया गया है, क्योंकि कीमत फिर से $ 400 प्रति शेयर की तलाश में ठीक हो रही है।

यह महत्वपूर्ण है कि हम आने वाले सत्रों में इस स्टॉक के विकास को देखें, क्योंकि यदि यह निरंतर तरीके से $400 प्रति शेयर की वसूली के प्रयास में विफल रहता है, तो कीमत 50% फिबोनैचि समर्थन स्तरों की तलाश में अधिक सुधार कर सकती है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Moderna's daily chart. Data range: April 14, 2020 to August 25, 2021. Prepared August 25, 2021 at 10:30 am CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 2 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 434.10%

2019: 28.09%

