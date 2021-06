डॉलर की मजबूती का कमोडिटी बाजार पर असर

जून 21, 2021 20:12

जैसा कि हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी, जेरोम पॉवेल ने पिछली फेड बैठक के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संभावित टेपरिंग की अफवाहों को फिर से जगाया, और यह वित्तीय बाजारों में परिलक्षित हुआ है क्योंकि अमेरिकी डॉलर ने हाल के सत्रों में एक मजबूत पलटाव का अनुभव किया है, जिससे तेज उत्पादन हुआ है। EURUSD और GBPUSD में गिरावट, और डॉलर सूचकांक में एक मजबूत रिबाउंड जो 200 सत्रों के अपने औसत को पार करते हुए 90.00 USD से 92.50 USD तक जोरदार उछाल आया।

पिछले अप्रैल में, हमने टिप्पणी की थी कि डॉलर की कमजोरी ने जिंसों को प्रभावित किया। इस पूर्व स्थिति के मुख्य लाभार्थी के रूप में, पिछले मार्च के अंत में लाल रंग में एक ट्रिपल ग्राउंड के गठन की पुष्टि के बाद एक ऊपर की संरचना के साथ, सोना सबसे अधिक प्रभाव वालों में से रहा है, जहां एक नई ऊपर की गति शुरू हुई जिसने इसे आगे बढ़ाया और ऐतिहासिक ऊंचाई के बाद से चल रहे मंदी के चैनल को तोड़ दिया।

इस ब्रेक ने बुलिश औसत के ट्रिपल क्रॉस का कारण बना, जिसने ग्रीन बैंड द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपने मुख्य प्रतिरोध स्तर की तलाश में सोने का समर्थन किया, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण नवीनतम घटनाओं के बाद, सोना मजबूती से कई समर्थन स्तरों को तोड़ने के बाद 61.8% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर तक पहुंच गया।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सोना इस स्तर के समर्थन को बनाए रखने का प्रबंधन करता है यदि वह वृद्धि जारी रखना चाहता है क्योंकि इस स्तर का नुकसान कीमत को निचले लाल बैंड में वार्षिक निम्न के क्षेत्र में वापस ला सकता है, इस प्रकार इससे प्राप्त सब कुछ खो देता है, नवीनतम ऊपर की ओर गति समेत।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Gold's daily chart. Data range: February 21, 2020 to June 21, 2021. Prepared on June 21, 2021 at 12:00 pm CEST.कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 21,86%

2019: 15,45%

2018: -3,22%

2017: 12,75%

2016: 10,12%

ब्रेंट के मामले में डॉलर की मजबूती के मुकाबले यह पिछले हफ्ते 1.13% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। वैश्विक स्तर पर महामारी की स्थिति में सुधार और उन्नत टीकाकरण प्रक्रिया के कारण अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के आसपास सकारात्मक भविष्य की संभावनाओं द्वारा इसे समझाया जा सकता है। इसके अलावा, ओपेक द्वारा 2022 के लिए अपनी भविष्य की उम्मीदों के बारे में एक आशावादी रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद इन संभावनाओं को मजबूत किया गया था, जिसमें समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रति दिन 1.4 मिलियन बैरल के उत्पादन में संभावित वृद्धि के साथ खपत में एक मजबूत पलटाव होने का अनुमान है।

तकनीकी रूप से कहा जाए तो इस महीने अब तक इसने ६% स्कोर किया है, जो ७५ अमरीकी डालर प्रति बैरल से कई गुना अधिक है। वर्तमान में, कीमत अपने मुख्य प्रतिरोध के साथ संघर्ष कर रही है, इसलिए हमें कीमत के विकास के प्रति चौकस रहना होगा और देखना होगा कि क्या यह अपने मौजूदा समर्थन स्तरों को बनाए रखने में सक्षम है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Weekly brent chart. Data range: November 9, 2014 to June 21, 2021. Prepared on June 21, 2021 at 12:05 pm CEST.कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

