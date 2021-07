क्या एयरबस के शेयर ऊपर चढ़ते रहेंगे?

जुलाई 30, 2021 17:26

सकारात्मक और उत्साहित आय रिपोर्ट के बाद अभी एयरबस के शेयर निवेशकों की निगरानी सूची में उच्च हैं। यूरोपीय विमान निर्माता ने दूसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन के बाद शेष वर्ष के लिए लाभप्रदता, वितरण और नकदी प्रवाह के लिए अपने मार्गदर्शन में वृद्धि की।

कंपनी ने यह भी घोषणा की कि वह जल्द ही अपने A350 जेट का एक मालवाहक संस्करण लॉन्च करेगी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पहले एयरबस ने ध्यान केंद्रित नहीं किया है, लेकिन इसके एक प्रतिद्वंद्वी बोइंग का वर्चस्व है।

विश्लेषकों ने आय रिपोर्ट के बाद स्टॉक पर अपने मूल्य लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, जिसने बाजार की उम्मीदों को बड़े पैमाने पर मात दी।

Source: Admirals MetaTrader 5, #AIR, Weekly - Data range: from Apr 13, 2014, to Jul 29, 2021, performed on Jul 29, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट पर छोटी काली क्षैतिज रेखा द्वारा दिखाया गया है, एयरबस के शेयरों ने हाल ही में 104.50 के आसपास तकनीकी समर्थन को उछाल दिया है।

व्यापारियों के लिए अगला लक्ष्य जनवरी 2020 में दर्ज 139.10 के आसपास का सर्वकालिक उच्च मूल्य स्तर होगा।

दुनिया का # 1 बहु-संपत्ति प्लेटफार्म पे निवेश करें

एडमिरल मार्केट पेशेवर व्यापारियों को मेटा ट्रेडर 5 के कस्टम, उन्नत संस्करण के साथ व्यापार करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आप उच्च और अधिक पुरस्कृत स्तर पर व्यापार को अनुभव कर सकते हैं। मार्केट हीट मैप जैसे उपकरण को अनुभव करें, जिससे आप विभिन्न मुद्रा जोड़े की तुलना करके देख सकते हैं कि कौन सा निवेश के लिए आकर्षक हैं। वास्तविक समय के ट्रेडिंग डेटा तक पहुंच के साथ साथ इसमें और भी फायदे है। MT5 सुप्रीम संस्करण के अपने मुफ्त डाउनलोड शुरू करने के लिए नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करें!

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: