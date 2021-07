क्या डाउ जोंस इस ताजा उछाल के बाद अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा?

जुलाई 02, 2021 16:34

डॉव जोन्स 30 स्टॉक मार्केट सूचकांक (DJI 30) 250 अंक से अधिक बढ़ गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यापारी अब लगभग 35,101 के रिकॉर्ड उच्च पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हाल के सप्ताहों में सूचकांक नैस्डैक 100 और S&P 500 से पिछड़ गया है, क्योंकि निवेशक डेल्टा संस्करण की बढ़ती चिंताओं के वजह से प्रगाढिकी शेयरों में व्यापार खोलने से सावधानी परख रहे हैं।

मध्यम अवधि के समेकन की क्षैतिज समर्थन रेखा के हालिया उछाल के कारण तकनीकी रूप से सूचकांक बहुत दिलचस्प रहा है।

Source: Admirals MetaTrader 5, DJI30, Daily - Data range: from Oct 8, 2020, to Jul 1, 2021, performed on Jul 1, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 7.09%

2019: 22.66%

2018: -5.46%

2017: 24.76%

2016: 12.74%

चूंकि कीमत ने हाल ही में निचले क्षैतिज समर्थन स्तर से उछाल लिया है, बुल के लिए अगला लक्ष्य समेकन की क्षैतिज प्रतिरोध रेखा है।

यहां से, या तो विक्रेता झूठे ब्रेकआउट पर नियंत्रण कर सकते हैं, या कीमत टूट जाएगी और जारी रहेगी। बाजार के नियंत्रण में कौन है इसकी पुष्टि करने में सहायता के लिए मूल्य कार्रवाई पर नजर रखें।

