ECB बैठक के बाद EURUSD मुद्रा जोड़ी बढ़ जाती है

जुलाई 23, 2021 19:03

कल यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें थीं क्योंकि EURUSD ने महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता के आसपास कारोबार किया था। कोई बदलाव नहीं होने की घोषणा के बाद मुद्रा जोड़ी शुरू में उच्च स्तर पर बढ़ी।

हालांकि, कुछ ही समय बाद निराशाजनक यूरोज़ोन उपभोक्ता विश्वास रिपोर्ट और कुछ ECB सदस्यों का बैंक के नए मार्गदर्शन का विरोध करने वाले के बाद, EURUSD वापस गिर गया और प्रमुख तकनीकी सहायता के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया।

Source: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Weekly - Data range: from Nov 19, 2017, to Jul 22, 2021, performed on Jul 22, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

जब हम ऊपर दिखाए गए EURUSD के दीर्घकालिक, साप्ताहिक चार्ट को देखते हैं तो यह अवरोही प्रतिरोध और आरोही समर्थन स्तर (मोटी काली रेखाएं) स्पष्ट दीखता है जो एक तकनीकी पच्चर का निर्माण करते हैं, अन्यथा एक सममित त्रिकोण चार्ट पैटर्न के रूप में जाना जाता है।

ECB बैठक के दौरान इस स्तर से एक संक्षिप्त उछाल के बाद, विक्रेताओं ने नियंत्रण ले लिया और मुद्रा जोड़ी को वापस नीचे भेज दिया। यदि कीमत इस तकनीकी सहायता से टूट सकती है तो व्यापारियों की नजर अगले प्रमुख क्षैतिज समर्थन स्तर (पतली काली रेखा) पर होगी जो 1.1630 के आसपास होगी।

इसका मतलब है कि संभावित 150 पिप कम हो जाएगा।

एडमिरल मार्केट्स के साथ फॉरेक्स व्यापार करें

यदि आप एक व्यापार सौदे की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त या निराशावादी महसूस कर रहे हैं, तो आप GBPUSD, EURGBP और कई अन्य मुद्राओं को एडमिरल मार्केट्स के साथ व्यापार कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा बाजारों का व्यापार दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 5 दिन तंग स्प्रेड और विश्व प्रसिद्ध बहु-परिसंपत्ति ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मेटा ट्रेडर 5 तक पहुंच के साथ!

खाता खोलने के लिए आज ही नीचे दिए गए बैनर पर क्लिक करें:

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

दिया गया तथ्य एग्लोब इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकाशित सभी विश्लेषण, अनुमान, पूर्वानुमान, बाजार समीक्षा, साप्ताहिक दृष्टिकोण या अन्य समान आकलन या जानकारी (इसके बाद "विश्लेषण") के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया गौर से निम्नलिखित पर ध्यान दें: