क्या FTSE 100 16 महीने के नए उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा?

अगस्त 11, 2021 18:27

ब्रेक्सिट के कारण महामारी से कई साल पहले ही FTSE 100 शेयर बाजार सूचकांक पक्ष से बाहर हो गया था। हालांकि, कई विश्लेषक इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि यह इस समय दुनिया के सबसे कम मूल्यांकन वाले स्टॉक सूचकांक में से एक है।

सूचकांक इस स्तर पर भी कारोबार नहीं कर रहा है जहां यह महामारी शुरू होने से पहले था और अधिकांश यूरोपीय, अमेरिका और एशिया शेयर बाजार सूचकांकों की तरह रिकॉर्ड ऊंचाई पर नहीं गया है। ऐसा लगता है कि यह बदल सकता है।

कीमत 16 महीने के उच्च स्तर के बहुत करीब मँडरा रही है और ब्रिटिश पाउंड में कमजोरी इस तकनीकी स्तर के प्रतिरोध के माध्यम से इस जोड़ी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।

Source: Admirals MetaTrader 5, FTSE100, Weekly - Data range: from Mar 30, 2014, to Aug 10, 2021, performed on Aug 105, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

यदि कीमत 7222 के स्तर से टूट सकती है, तो यह स्पष्ट रूप से 7900 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर जा सकता है। यह लगभग 10% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगा। साप्ताहिक चार्ट ने जनवरी 2021 के स्विंग हाई के पिछले समर्थन को पहले ही खारिज कर दिया है।

यह निश्चित रूप से ऊंचे स्तरों पर कारोबार करने वाले कई अन्य लोगों द्वारा अनुसरण करने के लिए एक सूचकांक है।

