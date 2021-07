नैस्डैक 100 इंट्राडे में भारी गिरावट के बाद निवेशक सतर्क हैं

जुलाई 28, 2021 18:11

जैसा कि निवेशक बुधवार को एक प्रगाढिकी भारी कमाई के दिन की प्रतीक्षा करते हैं, नैस्डैक 100 सूचकांक - जो मुख्य रूप से प्रगाढिकी भारी कंपनियों से बना है - मंगलवार को शुरुआती घंटी पर काफी गिर गया।

बुधवार Apple, Amazon, Facebook और Google की आय की घोषणा से पहले निवेशक इस क्षेत्र में अत्यधिक लंबी स्थिति को कम कर सकते हैं।

ये कंपनियां पूरे S&P 500 इंडेक्स का लगभग 17% और नैस्डैक 100 इंडेक्स का लगभग एक तिहाई प्रतिनिधित्व करती हैं।

Source: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Weekly - Data range: from May 4, 2014, to Jul 27, 2021, performed on Jul 27, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाया गया नैस्डैक 100 इंडेक्स का साप्ताहिक मूल्य चार्ट एक बहुत मजबूत दीर्घकालिक अपट्रेंड पर प्रकाश डालता है।

मार्च 2020 में 100-सत्र (हरा) घातीय चलती औसत को खारिज करने के बाद से, सूचकांक ने 20-पीरियड (नीला) घातीय चलती औसत (EMA) पर समर्थन प्राप्त करते हुए उच्च वृद्धि की है।

वर्तमान में कीमत 20-अवधि के EMA से बहुत दूर कारोबार कर रही है, यह सुझाव दे रही है कि यह अधिक विस्तारित है और किसी बिंदु पर पुलबैक के कारण है।

Source: Admirals MetaTrader 5, NQ100, H4 - Data range: from Jun 14, 2021, to Jul 27, 2021, performed on Jul 27, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाया गया 4 घंटे का चार्ट कुछ समय के लिए सबसे बड़ी इंट्रा-डे गिरावट मंगलवार को शुरुआती घंटी (दाईं ओर से दूसरी मोमबत्ती) पर हुई।

बाजार के दिग्गज समझते हैं कि बाजार प्रत्याशा पर चलता है और तथ्यों पर उल्टा होता है। यही कारण है कि यह सप्ताह सूचकांक के लिए एक बड़ी बात है और क्या कीमत 4 घंटे की 100-अवधि के EMA पर समर्थन पा सकती है।

