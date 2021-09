चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए कच्चे तेल की कीमत को कम करने की कोशिश की

सितंबर 13, 2021 19:44

जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, मुद्रास्फीति वित्तीय बाजारों की मुख्य चिंताओं में से एक है, और आने वाले महीनों में विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा उनकी वर्तमान मौद्रिक नीतियों से संबंधित निर्णयों के लिए एक संभावित उत्प्रेरक है ताकी वह इसे नियंत्रित करें।

निस्संदेह, मुद्रास्फीति में इस वृद्धि के मुख्य चालकों में से एक बिजली उत्पादन की लागत और तेल की कीमत में वृद्धि दोनों में ऊर्जा की लागत में वृद्धि है।

पिछले जुलाई में, हमने वर्ष की पहली छमाही के दौरान कच्चे माल के व्यवहार का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि एक बैरल तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई थी। लेकिन अगर हम पिछले 3 महीनों को देखें, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 2 महीनों में, ब्रेंट के एक बैरल की कीमत जुलाई में केवल 1.60% बढ़ने और अगस्त के महीने में 4.38% गिरने के बाद धीमी हो गई है, हालांकि इस दौरान इस सितंबर में कीमत 0.78% की मामूली वृद्धि के साथ ठीक हो रही है।

हाल के दिनों में, हमें पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ओपेक को आपूर्ति बढ़ाने के लिए तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए कहने के बाद, चीन ने पिछले हफ्ते एक कदम आगे बढ़ाया है। वह कीमतों को कम करने के उद्देश्य से पहली बार अपने रणनीतिक तेल भंडार को छोड़ेगा। इसलिए ऐसा लगता है कि बीजिंग और वाशिंगटन दोनों ही मुद्रास्फीति के जोखिम को बढ़ाते हुए ऊर्जा की लागत को और बढ़ने देना नहीं चाहते हैं।

आज ओपेक की मासिक रिपोर्ट का प्रकाशन होनेवाला है, इसलिए हमें इसके विवरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह उन प्रमुख मुद्दों का अवलोकन प्रदान करता है जो तेल बाजार को प्रभावित करते हैं और आने वाले महीनों में विकास का पूर्वानुमान प्रदान करते हैं।

तकनीकी रूप से बोलते हुए, अगस्त में लाल पट्टी द्वारा दर्शाए गए डबल बॉटम फॉर्मेशन को चिह्नित करने के बाद, मूल्य ने महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र में एक पलटाव का गठन किया, जो बुलिश चैनल के निचले बैंड और नारंगी में 40-सप्ताह के औसत के साथ मेल खाता है, जिसने नेतृत्व किया है। कीमत को वर्तमान में अपने मुख्य प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें मूल्य के विकास के प्रति चौकस रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह एक ब्रेकआउट करने का प्रबंधन करता है, क्योंकि यह अपने वार्षिक उच्च की तलाश में तेजी से कदम उठा सकता है।

इसके विपरीत, इस प्रयास में विफलता इसके समर्थन स्तरों की तलाश में एक मंदी की वापसी का कारण बन सकती है, हालांकि जब तक कीमत तेजी चैनल के निचले बैंड को नहीं खोती है तब तक भावना सकारात्मक बनी रहेगी।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Weekly chart Brent. Data range: from March 13, 2016 to September 13, 2021. Prepared on September 13, 2021 at 11:25 a.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

