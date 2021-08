ऑटोपायलट सुरक्षा मुद्दों के बाद टेस्ला के शेयर गिरे

राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन द्वारा 11 दुर्घटनाओं के बाद कंपनी के ऑटोपायलट सिस्टम की औपचारिक जांच की घोषणा के बाद टेस्ला के शेयरों में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप 17 लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई।

खबर है कि 'बिग शॉर्ट' निवेशक माइकल बरी ने टेस्ला के खिलाफ अपनी शॉर्ट स्थिति बढ़ाई है, इससे भी स्टॉक के बारे में जोखिम की भावना पर असर पड़ा। अब उनके पास 1.1 मिलियन शेयरों के पुट ऑप्शंस है (एक शर्त है कि स्टॉक गिर जाएगा) जो कि लगभग 730 मिलियन डॉलर के समान है।

दिलचस्प बात यह है कि स्टॉक पहले से ही रेंज-आधारित वेज पैटर्न के शीर्ष पर कारोबार कर रहा था, जहां विक्रेता पहले आ चुके थे और एक ऐसा क्षेत्र जहां अल्पाबधि व्यापारी शॉर्ट पोजीशन शुरू कर सकते थे।

Source: Admirals MetaTrader 5, TSLA, Daily - Data range: from Feb 3, 2020, to Aug 17, 2021, performed on Aug 17, 2021, at 8:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 743.44%

2019: 25.70%

2018: 6.89%

2017: 45.70%

2016: -10.97%

ऊपर टेस्ला के शेयर की कीमत के दैनिक चार्ट में, दो काली विकर्ण रेखाओं द्वारा वेज पैटर्न को हाइलाइट किया गया है। कीमत इन समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के बीच कारोबार कर रही है।

चूंकि कीमत ने हाल ही में शीर्ष प्रतिरोध स्तर को खारिज कर दिया है, इसलिए वेज फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए कीमत के निचले समर्थन स्तर पर वापस जाने की संभावना है। यह डिप निवेशकों के लिए खरीदारी के मौके या अल्पाबधि विक्रेताओं के लिए टारगेट लेवल का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

