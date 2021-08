WTI ऑयल निर्बाध गिरावट में है। क्या यह 60 अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा?

अगस्त 09, 2021 19:10

कोरोनावायरस महामारी के कारण हुए निम्न स्तर के बाद, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) तेल में तेजी आई है।

इस रैली ने कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल 2020 में दर्ज 6.50 डॉलर के निचले स्तर से इस साल जुलाई की शुरुआत में 77 डॉलर प्रति बैरल तक ले ली हैं। यह केवल एक वर्ष में 1000% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

हालांकि, ऐसा लगता है कि बाजार में थकावट के संकेत मिलने लगे हैं।

कच्चे तेल की कीमत में तेज वृद्धि मुद्रास्फीति पर दबाव डालकर ग्रह पर हर अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि, जुलाई में, ओपेक ने उत्पादन बढ़ाने के उपायों की घोषणा की और कीमतों में वृद्धि को धीमा करने का प्रयास किया।

हालांकि, एक बार फिर, यह कोरोनावायरस महामारी है जिसने तेल की कीमतों में वृद्धि को धीमा करने का प्रभाव डाला है। नए और अधिक संक्रामक डेल्टा संस्करण के तेजी से प्रसार ने भविष्य में तेल की मांग की संभावनाओं को कम कर दिया है, क्योंकि नए गतिशीलता प्रतिबंधों की आशंका पैदा होती है।

इसके अलावा, पिछले सप्ताह तेल की आपूर्ति में उल्लेखनीय और अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई - जैसा कि एनर्जी इनफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) द्वारा बुधवार को प्रकाशित यू.एस. क्रूड ऑयल इन्वेंटरी रिपोर्ट द्वारा दिखाया गया है।

ऊपर दिया गया चार्ट WTI कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत में साप्ताहिक विकास को दर्शाता है।

सीधे तौर पर, यह देखना आसान है कि पिछले वर्ष के अधिकांश समय में एक ऊपर की ओर रुझान रहा है, जैसा कि ५ अवधियों (भूरा), १० अवधियों (नारंगी), २० अवधियों (लाल) और ५० अवधि (हरा) के घातीय चलती औसत में परिलक्षित होता है।

हालांकि, हाल के हफ्तों में उन्होंने अपना झुकाव और/या दिशा बदलना शुरू कर दिया है।

छोटी चलती औसत अधिक अवधि वाले लोगों की तुलना में तेजी से अनुबंध करती है। नतीजतन, उनके बीच क्रॉस हो रहे हैं - जो व्यापारियों को बेचने के संकेतों के रूप में व्याख्या करते हैं।

बिना किसी संदेह के, WTI तेल उन परिसंपत्तियों में से एक है जो इस सप्ताह अधिक अस्थिरता देख सकता है, कुछ व्यापारियों ने मंदी के परिदृश्य में बाजार में फिर से प्रवेश करने के लिए नए संदर्भ स्तरों की तलाश की है - जो कि मनोवैज्ञानिक बाधा पर हो सकता है। 60 डॉलर प्रति बैरल, एक स्तर जो 23.6 फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट में स्थित है।

