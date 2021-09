साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: FOMC और BOE केंद्र मंच लेते हैं

सितंबर 20, 2021 09:13

पिछले सप्ताह अमेरिकी डॉलर के सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक के रूप में समाप्त होने के साथ, सभी की निगाहें अब बुधवार शाम को FOMC वक्तव्य और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं। कमजोर आर्थिक आंकड़ों के आलोक में क्या फेड अभी भी इस साल टेपिंग पर दृढ़ है? यदि हां, तो अमेरिकी डॉलर उड़ सकता है। इसलिए यह देखने लायक है।

ब्रिटिश पाउंड भी एक ऐसी मुद्रा रही है जिसने हाल के सप्ताहों में कुछ मजबूती प्रदर्शन की है। मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ, विश्लेषकों का अनुमान है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने मात्रात्मक सहजता कार्यक्रम को जल्द से जल्द समाप्त कर देगा। लेकिन कमजोर आंकड़ों ने पाउंड को कमजोर होते देखा है, जिससे गुरुवार की घोषणा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

इस सप्ताह में स्विस नेशनल बैंक और कई यूरोपीय PMI आंकड़ों के अपडेट भी हैं। हालांकि, तकनीकी समर्थन के प्रमुख स्तरों के टूटने के कारण पिछले सप्ताह हर एक वैश्विक शेयर बाजार सूचकांक लाल रंग में समाप्त होने के बाद वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों पर सबसे अधिक ध्यान रहने की संभावना है।

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

स्रोत: Admiral Markets द्वारा प्रदान किए गए मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विदेशी मुद्रा कैलेंडर

व्यापारी का रडार - FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस

बुधवार 22 सितंबर शाम 7 बजे BST, फेडरल रिजर्व अपने नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य और आर्थिक अनुमानों को जारी करेगा। इसके बाद शाम 7.30 बजे BST पर फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।

विश्लेषकों का अनुमान है कि फेड संकेत देगा कि टेपरिंग (उनके कोविड से संबंधित प्रोत्साहन उपायों को समाप्त करना) इस साल शुरू हो जाएगा। कुछ का अनुमान है कि यह नवंबर में शुरू होगा और कुछ का कहना है कि दिसंबर में लेकिन उम्मीद है कि पॉवेल टेपरिंग प्रक्रिया के समय के बारे में कुछ जानकारी देंगे।

जबकि कुछ हालिया आर्थिक आंकड़े कमजोर रहे हैं, एक संकेत कि फेड वैसे भी टेप करना शुरू कर रहा है, अमेरिकी डॉलर के लिए एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है। यह पिछले सप्ताह से स्पष्ट था क्योंकि अमेरिकी डॉलर अन्य सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले बढ़ गया था।

जैसा कि इस घोषणा में से कुछ की कीमत पहले से ही तय हो सकती है, निवेशक डॉट प्लॉट चार्ट के किसी भी अपडेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वर्तमान में, यह 2023 के लिए संभावित ब्याज दर वृद्धि का संकेत देता है। लेकिन कुछ FOMC सदस्यों के अधिक आक्रामक होने के साथ यह संभावित 2022 दर वृद्धि की ओर बढ़ सकता है जो अमेरिकी डॉलर के लिए एक और वरदान हो सकता है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Monthly - Data range: from 1 Jun 2013 to 19 Sep 2021, performed on 19 Sep 2021 at 7:00 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक उल्टे सिर और कंधों का पैटर्न बन गया है और कीमत टूट गई है और नेकलाइन (छोटी अवरोही काली रेखा) से ऊपर रह गई है।

यदि खरीदार इस सप्ताह की समाचार घोषणाओं के बाद नियंत्रण में रह सकते हैं, तो व्यापारी उलटे सिर और कंधों के पैटर्न की शुरुआत को फिर से शुरू करने के लिए कीमत की तलाश करेंगे, जो लगभग $ 94.77 है।

