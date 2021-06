साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: BOE और PMI डेटा ध्यान में

जून 21, 2021 18:59

पिछले हफ्ते की अस्थिरता ने केंद्रीय बैंक की बैठकों और ब्याज दर के फैसलों के महत्व पर प्रकाश डाला। जैसे ही फेड ने अपना स्वर बदला, अमेरिकी डॉलर उच्च स्तर पर चढ़ गया, जिससे वैश्विक बाजारों को झटका लगा।

यही कारण है कि गुरुवार के बैंक ऑफ इंग्लैंड मौद्रिक नीति वक्तव्य और ब्याज दर के फैसले को व्यापक रूप से देखा जाएगा। क्या हाल के सकारात्मक आंकड़ों के कारण बैंक ब्याज दरों में वृद्धि पर विचार करने के लिए बाध्य होंगे? यदि हां, तो पाउंड ऊंची उड़ान भर सकता है।

अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव का वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों पर भी भारी असर पड़ा है। कुल अपट्रेंड कितना मजबूत है, यह देखने के लिए डिप बायिंग एक्शन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होगा।

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

व्यापारी का रडार - बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दर निर्णय

गुरुवार को दोपहर 12 बजे BST, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना नवीनतम मौद्रिक नीति वक्तव्य और ब्याज दर निर्णय प्रकाशित किया। जैसा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित नहीं है, बाजार किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा है। हालांकि, जब फेड स्थिति बदलेगी तो अमेरिकी डॉलर का चाल पर नज़र रखना उचित होगा।

यूके के लिए हालिया आर्थिक आंकड़े जीडीपी, मुद्रास्फीति और विकास में मजबूत संख्या के साथ सकारात्मक रहे हैं। कुछ बिंदु पर, यह बैंक को अपनी बांड खरीद को कम करने या रोकने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा और ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर देगा। लेकिन, यह सब सही समय के बारे में है।

केंद्रीय बैंक बाजारों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं, इसलिए यह देखने लायक है!

Source: Admirals MetaTrader 5 Web, GBPUSD, Monthly - Data range: from Feb 1, 2009, to Jun 21, 2021. Performed on Jun 21, 2021, at 7:00 am GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

दीर्घावधि में, ऊपर दिखाया गया GBPUSD का मासिक मूल्य चार्ट हाल ही में ऊपर की ओर गति स्पष्ट दिख रहा है जो ऐतिहासिक प्रतिरोध के आसपास रुक गया है – 1.4000 के स्तर से ठीक नीचे। यदि कीमत इस बहु-वर्ष के उच्च स्तर से टूट सकती है, तो आगे की गति के लिए एक बहुत मजबूत मामला है।

हालांकि, केवल एक तकनीकी ब्रेक देखने के बजाय हम चाहते हैं कि यह बैंक ऑफ इंग्लैंड से नीति में मौलिक बदलाव के साथ मेल खाए। क्या यह इस महीने या बाद के वर्ष में हो सकता है? यह समय की बात है लेकिन तैयार रहना जरूरी है।

Corporate Trading Updates and Stock Indices

अमेरिकी डॉलर में हालिया उछाल और फेड नीति में बदलाव के कारण पिछले सप्ताह वैश्विक शेयर बाजारों में भारी बिकवाली हुई। उच्च ब्याज दरों का अर्थ है उच्च उधारी लागत जिसका अर्थ कम वृद्धि हो सकता है।

कुल मिलाकर हालांकि, लंबी अवधि के रुझान अभी भी बरकरार हैं, अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांकों में चालें असमान रही हैं। नैस्डैक 100 सूचकांक पिछले हफ्ते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, S&P 500 सूचकांक अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर पर और डॉव जोन्स 30 इंट्रा-डे डाउनट्रेंड में।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Web, SP500, Daily - Data range: from Oct 26, 2020, to Jun 21, 2021, performed on Jun 21, 2021, at 6:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले पांच साल का प्रदर्शन:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

इसके ऊपर दिखाए गए S&P 500 सूचकांक के दैनिक चार्ट में लंबी अवधि का रुझान अभी भी बरकरार है। हालाँकि, कीमत एक उच्च चक्र बनाने में विफल रही है और अब एक आरोही त्रिकोण बनाना शुरू कर रही है।

50-अवधि (लाल) घातीय चलती औसत के साथ मेल खाने वाली निचली प्रवृत्ति रेखा के रूप में खरीदारों की चाहत महत्वपूर्ण होगी। क्या यह वह जगह है जहां खरीदार रैली करेंगे? वे पहले भी कई बार इस स्तर के आसपास आ चुके हैं।

इस स्तर से नीचे एक ब्रेक का मतलब और गिरावट और बड़ा सुधार हो सकता है, इसलिए यह देखने का स्तर है।

