अगस्त 30, 2021 18:00

जैसा कि हमने पिछले हफ्ते उम्मीद की थी, बाजार का ध्यान मुख्य रूप से वार्षिक जैक्सन होल संगोष्ठी पर केंद्रित था, जिसमें मुख्य नायक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष थे। पिछले शुक्रवार को अपने भाषण के दौरान, जेरोम पॉवेल न केवल अपने शब्दों से बाजारों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे, बल्कि शांति का संदेश भेजने में भी कामयाब रहे, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने इस संभावना को स्वीकार किया कि इस वर्ष अंत में टेपिंग शुरू हो जाएगी।

विशेष रूप से, जेरोम पॉवेल ने मुद्रास्फीति के संबंध में अपने आश्वस्त करने वाले संदेश पर जोर दिया, क्योंकि जैसा कि उन्होंने संकेत दिया था, उन्हें उम्मीद है कि अगले वर्ष के दौरान इसे नियंत्रित किया जाएगा। इसलिए, हालांकि उनका मानना ​​है कि ऋण संपत्तियों की खरीद की गति को कम करना शुरू करने का यह सही समय हो सकता है, लेकिन वह इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि वर्तमान ब्याज दर वृद्धि अनुसूची में बदलाव किया जाना चाहिए, इसलिए पहली ब्याज दर वृद्धि 2023 में हो सकती है।

फेड के अध्यक्ष का यह संदेश बाजार द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है, क्योंकि मुख्य भय यह संभावना थी कि ब्याज दरों में समय से पहले वृद्धि कंपनियों की वित्तपोषण लागत में वृद्धि के कारण शेयर बाजारों में मजबूत सुधार का कारण बन सकती है। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर S&P500, नैस्डैक और डॉव जोन्स क्रमशः 0.88%, 1.23% और 0.69% पर बंद हुआ - SP500 और NQ100 सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुए।

किसी भी मामले में, हमें फ़ेडरल रिज़र्व की अगली बैठकों के लिए बहुत चौकस रहना चाहिए ताकि खरीद की प्रगतिशील कमी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके और शुरुआत के सटीक क्षण के बारे में भी, क्योंकि कुछ विश्लेषकों ने टिप्पणी की है कि टेपरिंग अगले नवंबर के आसपास शुरू हो सकती है।

इस सप्ताह के व्यापक आर्थिक आंकड़ों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में, हमें उन महत्वपूर्ण रोजगार डेटा पर विशेष ध्यान देना होगा जो अगले शुक्रवार को ज्ञात होंगे और अगले बुधवार को विनिर्माण पीएमआई डेटा की पुष्टि होगी।

यूरोप में, आज हमने स्पेन में प्रारंभिक CPI के आंकड़ों को जाना है, जो तेल और बिजली की कीमतों से उत्पादित ऊर्जा लागत में तेज वृद्धि के कारण 3.3% पर बसने से बाजार की अपेक्षाओं को पार कर गया है। कल, मंगलवार, हम फ्रांस और यूरो क्षेत्र में सीपीआई डेटा और जर्मन रोजगार डेटा जानेंगे। इसके अलावा, बुधवार को हम निश्चित पीएमआई डेटा जानेंगे। इसलिए हमें पिछले सप्ताह के खराब प्रारंभिक आंकड़ों के बाद बहुत चौकस रहना होगा।

चीन के संबंध में कल हम अगस्त महीने के PMI आंकड़े जानेंगे।

व्यापारी का रडार: ब्रेंट अपने समर्थन क्षेत्र में जोरदार उछलता है

पिछले हफ्तों के दौरान, हम देखें हैं कि 6 जुलाई को लगभग 78.44 डॉलर प्रति बैरल के वार्षिक उच्च स्तर को चिह्नित करने के बाद, कोरोनोवायरस के डेल्टा संस्करण के कारण बढ़ते डर और इसके तेजी से बढ़ने के कारण ब्रेंट के एक बैरल की कीमत में उल्लेखनीय कमी का अनुभव हुआ है। इसकी विस्तार आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है और इसलिए तेल की खपत को धीमा कर सकता है। इस गिरावट का कारण पिछले सप्ताह की शुरुआत में ब्रेंट के एक बैरल की कीमत को अपने महत्वपूर्ण स्तर के समर्थन का सामना करना पड़ा, जहां उसने पिछले सप्ताह के दौरान 11.54% का मजबूत पलटाव किया।

जैसा कि हमने पिछले विश्लेषणों में चर्चा की थी, ओपेक और उसके सहयोगी पिछले जुलाई की शुरुआत में एक समझौते पर पहुंचे, जिसके द्वारा दिसंबर के महीने में उत्पादन 400,000 बैरल प्रति दिन की दर से बढ़कर 2 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगा। हालांकि जैसा कि कुवैत के तेल मंत्री ने टिप्पणी की है, 1 सितंबर को समूह की अगली बैठक में इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, डेल्टा संस्करण की गड़बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी का कारण बन रही है, इसलिए आपूर्ति में वृद्धि और संभव मांग में कमी से एक बैरल कच्चे तेल की कीमत पर दबाव पड़ सकता है।

यदि हम दैनिक चार्ट को देखें, तो हम देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह मजबूत वृद्धि के बाद वर्तमान में ब्रेंट का बैरल हरे रंग के प्रतिरोध बैंड के पास $ 72 प्रति बैरल के स्तर पर वापस आ गया है। अगर पिछले जुलाई में हुए समझौते के उलट होने की पुष्टि हो जाती है, तो कच्चे तेल की कीमत को मजबूती मिल सकती है।

यदि कीमत अपने वर्तमान प्रतिरोध स्तर को पार करने का प्रबंधन नहीं करती है फिर भी तो हमें एक नए संभावित सुधार के प्रति बहुत चौकस रहना चाहिए, क्योंकि बुलिश चैनल के निचले बैंड में इंगित महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के नुकसान से अधिक सुधार के लिए दरवाजे खुल सकते हैं।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Brent daily chart. Data range: from April 23, 2020 to August 30, 2021. Prepared on August 30, 2021 at 11:55 a.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: -21.52%

2019: 22.68%

2018: -19.55%

2017: 17.69%

2016: 52.41%

कॉर्पोरेट समाचार और स्टॉक सूचकांक

सितंबर का महीना व्यावहारिक रूप से यहां है और सितंबर ऐप्पल घटना का महीना है जिसमें आने वाले महीनों के लिए नए डिवाइस पेश किए जाते हैं। खास तौर पर यह बैठक 13 सितंबर को होगी और उम्मीद है कि इस घटना के दौरान टिम कुक की अध्यक्षता वाली कंपनी नया आईफोन 13 और नई ऐप्पल वॉच सीरीज 7 पेश करेगी, हालांकि मैकबुक एयर के नए मॉडल और डिजाइन या जाने-माने iPad का भी अनावरण किया जा सकता है।

हाल के हफ्तों में, हम देख सकते हैं कि शेयर की कीमत हरे और लाल बैंड के बीच एक साइड चैनल के भीतर है, जिसके कारण सर्वसमय उच्च को चिह्नित करने के लिए क्षणिक रूप से टूट गया, हालांकि इस संरचना के भीतर कीमत जल्दी वापस आ गई।

सितंबर का यह महीना कीमत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह अपेक्षित घटना कीमत के लिए उत्प्रेरक हो सकती है।

इस चैनल का निश्चित उर्ध्वगामी ब्रेक नई ऐतिहासिक ऊँचाइयों को चिह्नित करने के लिए दरवाजे खोलेगा और मूल्य उद्देश्य इस चैनल की चौड़ाई होगा। फिलहाल, कीमत में महत्वपूर्ण समर्थन के कई स्तर हैं, जिसमें साइड चैनल का निचला बैंड मुख्य है। इन स्तरों का नुकसान $ 135 प्रति शेयर की तलाश में एक और सुधार का द्वार खोल सकता है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5. Apple's daily chart. from April 20, 2020 to August 30, 2021. Prepared on August 30, 2021 at 11:45 a.m. CEST. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020: 80.75%

2019: 86.13%

2018: -6.78%

2017: 46.15%

2016: 9.99%

