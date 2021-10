साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: RBA, RBNZ और NFP ध्यान में

2021 की अंतिम तिमाही कुछ प्रमुख आर्थिक समाचारों की घोषणाओं के साथ शुरू हुई। इसमें सोमवार की ओपेक बैठक, मंगलवार का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) दर बयान, बुधवार का रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ) दर बयान और शुक्रवार का अमरीकी नॉन-फार्म पेरोल आंकड़े शामिल हैं।

RBA और RBNZ समाचार शेष वर्ष के लिए प्रवृत्ति निर्धारित कर सकते हैं, खासकर क्योंकि दोनों केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में बढ़ती ब्याज दरों से हाथ साफ कर लिया है - हालांकि बाजार इस साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था।

साल के अंत तक बड़े संस्थान भी वैश्विक इक्विटी में खुद को स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए, व्यापारी यह देखने के लिए बाजार के प्रवाह का विश्लेषण करेंगे कि क्या शेयर बाजार में बिकवाली जारी रहेगी या कोई बदलाव की संभावना है।

व्यापारी का रडार - RBNZ दर बयान

बुधवार 6 अक्टूबर 2 बजे BST न्यूजीलैंड रिजर्व बैंक अपना नवीनतम ब्याज दर निर्णय जारी करेगा। यह व्यापक रूप से अपेक्षित है कि बैंक ब्याज दरों में चतुर्थांश आधार अंक 0.25% से 0.50% तक की वृद्धि करेगा।

पिछली बैठक में भी ब्याज दर में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन देश में डेल्टा संस्करण के प्रकोप के वजह से अगस्त में लॉकडाउन में वापस जाने के कारण बैंक ने अपने आप को रोक लिया। उस बैठक में, केंद्रीय बैंक के सदस्यों ने दोहराया कि मौद्रिक सख्ती अभी भी बैंक का ध्यान केंद्र है।

हालांकि, इस उम्मीद में से अधिकांश कीमत में पहले से ही अंतर्गत किया गया है, यह संभावना है कि केवल एक बहुत ही आक्रामक दर वृद्धि टिप्पणी न्यूजीलैंड डॉलर को ऊपर उठाने में मदद करेगी, खासकर क्योंकि अमेरिकी डॉलर अधिक सकारात्मक दिख रहा है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, NZDUSD, Monthly - Data range: from 1 Aug 2013 to 2 Oct 2021, performed on 2 Oct 2021 at 7:00 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

ऊपर दिखाया गया NZDUSD का मासिक मूल्य चार्ट एक लंबी अवधि की सीमा पर प्रकाश डालता है जो दो काले क्षैतिज समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के बीच 0.7513 और 0.6248 से विकसित हुई है।

वर्तमान में, कीमत सीमा के बीच में मध्य काली क्षैतिज रेखा द्वारा दिखाए गए 0.6900 के आसपास मध्यवर्ती समर्थन के स्तर पर है। यदि कीमत इस स्तर से टूटती है, तो व्यापारी 0.6248 पर अगली प्रमुख समर्थन रेखा पर नजर रख सकते हैं। हालांकि, अगर कीमत स्तर से ऊपर रहती है, तो व्यापारियों को अगली प्रमुख प्रतिरोध रेखा 0.7513 पर नजर आ सकती है।

कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अपडेट और स्टॉक सूचकांक

वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों ने सितंबर में विशिष्ट मौसमी कमजोरी के अनुरूप बिकवाली जारी रखी है। अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांकों में गिरावट पहले से लंबी अवधि के अपट्रेंड के कारण सुधारात्मक पैटर्न के रूप में अधिक ध्यान देने योग्य रही है।

यूरोपीय और एशिया सूचकांक सीमा में बने हुए हैं और ज्यादातर मामलों में, क्षैतिज समर्थन और प्रतिरोध लाइनों के बीच फंस गए हैं। व्यापारी अब अमेरिकी शेयर बाजार के सूचकांकों में किसी सकारात्मक संकेत की तलाश कर रहे हैं, ताकि वैश्विक जोखिम भावना को ऊंचा किया जा सके।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from 31 Dec 2020 to 2 Oct 2021, performed on 2 Oct 2021 at 6:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

ऐतिहासिक रूप से, S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स 50-दिवसीय घातीय चलती औसत (ऊपर दिए गए चार्ट में लाल रेखा द्वारा दिखाया गया) के आसपास उच्च स्तर पर बदल रहा है। हालांकि, इस चलती औसत से कई बार उछलने के बाद, कीमत हाल ही में टूट गई और अब सूचकांक को कम करने में मदद करने के लिए प्रतिरोध के स्तर के रूप में काम किया है।

लेकिन अब कीमत 100-दिवसीय घातीय चलती औसत (हरी रेखा) पर रुक गई है और अब इन दो प्रमुख मूविंग एवरेज के बीच मँडरा रही है। व्यापारियों को चक्र संरचना में मूल्य कार्रवाई या सुराग की तलाश होगी कि क्या खरीदारों के 100 EMA पर चालू होने की अधिक संभावना है, या क्या कीमत टूट जाती है और एक गहन शेयर बाजार सुधार में कम चलती रहती है।

किसी भी तरह से, यह एक बहुत ही दिलचस्प सप्ताह होने जा रहा है!

