साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: FOMC और RBA ध्यान में

जुलाई 05, 2021 19:40

पिछले सप्ताह अमेरिकी डॉलर द्वारा अस्थिरता शुरू होने के बाद, इस सप्ताह बुधवार को FOMC मीटिंग मिनट्स को व्यापक रूप से देखा जाएगा। फेड द्वारा पिछले महीने नीतिगत रुख में बदलाव का संकेत देने के बाद, व्यापारियों को किसी भी नई नीति कार्रवाई पर और सुराग की तलाश होगी।

मंगलवार को RBA दर बयान के कारण ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी इस सप्ताह ध्यान में रहने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों ने दिखाया है कि बाजार प्रवाह के लिए ब्याज दर की घोषणाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं।

लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में तालाबंदी के साथ, केंद्रीय बैंक की चल रही मौद्रिक नीति पर भाषा को देखना दिलचस्प होगा। बयान जारी होने के बाद RBA राज्यपाल भी बोलने वाले हैं, जो भाषा या नीति में बदलाव का संकेत दे सकता है।

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

स्रोत: एडमिरल मार्केट्स विदेशी मुद्रा कैलेंडर

व्यापारी का राडार - RBA दर बयान

मंगलवार 6 जुलाई को, रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (RBA) ने अपना नवीनतम ब्याज दर निर्णय जारी किया, जिसके बाद RBA राज्यपाल लोव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए यह एक अस्थिर समय होने की संभावना है क्योंकि बाजार कुछ बदलावों में मूल्य निर्धारण कर रहा है।

कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक अपने बॉन्ड खरीद कार्यक्रम में कटौती करके अपनी महामारी मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया से दूर जाना शुरू कर देगा। हालाँकि, जबकि अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक पूर्वानुमान सकारात्मक रहे हैं, कोविड टीकाकरण धीमा रहा है और देश के कुछ हिस्सों में अब नए लॉकडाउन हैं।

यदि RBA इसे एक गंभीर समस्या के रूप में देखता है और अपनी मौद्रिक नीति को जारी रखने का निर्णय लेता है, तो संभावना है कि बुल मुद्रा में और गिरावट के कारण बाहर निकल जाएंगे। हालांकि, नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दूसरी तरह से एक बड़ी रैली देख सकता है, यही वजह है कि इस सप्ताह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में उतार-चढ़ाव की संभावना है।

Source: Admirals MetaTrader 5, AUDUSD, Daily - Data range: from Oct 8, 2020, to Jul 4, 2021. Performed on Jul 4, 2021, at 7:00 am GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

AUDUSD दैनिक चार्ट में यह स्पष्ट है कि इस वर्ष के अधिकांश समय के लिए विकसित की गई बग़ल में सीमा है। हालाँकि, कुछ झूठे विराम हुए हैं, विशेष रूप से फरवरी में। पिछले महीने, कीमत नीचे की सीमा से टूट गई, लेकिन अभी तक नीचे की ओर नहीं भागी है।

यदि कीमत सीमा में वापस आ सकती है तो यह एक तेजी से परिदृश्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है जो उच्च कीमतों को सीमा के शीर्ष पर वापस देख सकता है। लेकिन, अगर कीमत एक नया निचला निम्न चक्र बनाती है तो कुछ और नकारात्मक दबाव हो सकता है।

कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अपडेट और स्टॉक सूचकांक

वैश्विक शेयर बाजार सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग विचलन के साथ अपट्रेंड में व्यापार करना जारी रखते हैं। एशिया के शेयर बाजार के सूचकांक बग़ल में व्यापार करना जारी रखते हैं क्योंकि नई संक्रमण दर आर्थिक विकास में बाधा डालती है।

डेल्टा वेरिएंट के बारे में चिंताओं के बाद, यूरोपीय शेयर बाजार सूचकांकों में तेजी जारी है, लेकिन गति खो गई है। हैरानी की बात है कि यूरो में तेज गिरावट उच्च स्टॉक सूचकांकों में तब्दील नहीं हुई, जो डेल्टा संस्करण के खतरे से अंतर्निहित कमजोरी का संकेत देती है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from Oct 9, 2020, to Jul 4, 2021, performed on Jul 4, 2021, at 6:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास:

2020 = 16.17%

2019 = 29.09%

2018 = -5.96%

2017 = 19.08%

2016 = 8.80

शेयर बाजार का अधिकांश प्रवाह अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांकों में चला गया है जो नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं। ऊपर दिखाए गए S&P 50 सूचकांक का दैनिक चार्ट, उच्च उच्च और उच्च निम्न चक्र संरचनाओं और चलती औसत के कई बाउंस के साथ लंबी अवधि के अपट्रेंड पर प्रकाश डालता है - विशेष रूप से 50-अवधि के घातीय चलती औसत पर।

विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:

