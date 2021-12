साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: RBA, BOC और CPI की तारीख केंद्र स्तर पर है

दिसंबर 07, 2021 04:08

हाल के सप्ताहों में कमोडिटी मुद्राओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि निवेशकों ने बढ़ती ब्याज दर की उम्मीदों पर अमेरिकी डॉलर में सुरक्षा की मांग की है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर सबसे ज्यादा प्रभावित मुद्राओं में से एक रहा है।

इस हफ्ते मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) के बयान पर व्यापक रूप से नजर रखी जाएगी। हालांकि ब्याज दर में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, व्यापारियों को भविष्य में बदलाव के समय के बारे में सुराग की तलाश होगी।

बुधवार को बैंक ऑफ कनाडा (BOC) का दर बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक मार्केट मूवर हो सकता है, क्योंकि बाजार वर्तमान में अगले साल पांच ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। अर्थव्यवस्था मजबूत नौकरियों के बाजार के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन व्यापारी यह सुनना चाहेंगे कि तेल की कीमतों में गिरावट का क्या असर हो सकता है।

शुक्रवार की अमरीकी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन (CPI) रिपोर्ट भी मार्केट मूवर हो सकती है। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के धमाके के बीच हाल ही में अमेरिकी डॉलर में तेजी आई है, कि वे उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अपने प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने में तेजी ला सकते हैं।

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

स्रोत: Admiral Markets द्वारा प्रदान किए गए मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विदेशी मुद्रा कैलेंडर

व्यापारी का रडार - अमरीकी CPI आकड़ें

शुक्रवार 10 दिसंबर को दोपहर 1.30 बजे GMT, श्रम सांख्यिकी ब्यूरो नवीनतम उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) का आंकड़ा जारी करेगा। यह उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बदलाव को दर्शाता है, जो समग्र मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है।

मुद्रास्फीति के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा अनिवार्य स्तर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को समायोजित करेगा। चूंकि अमेरिका में मुद्रास्फीति बहुत तेज गति से बढ़ रही है, ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं - यहां तक ​​कि फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने भी सुझाव दिया कि यह मामला हो सकता है।

वर्ष के अंत तक अमेरिकी मुद्रास्फीति के लगभग 7% तक पहुंचने के साथ, बाजार मुद्रास्फीति को 2% लक्ष्य तक लाने के लिए ब्याज दरों में मूल्य निर्धारण बाद में करने के बजाय जल्द ही बढ़ रहा है। इससे अमेरिकी डॉलर में भारी अंतर्वाह हुआ है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Monthly - Data range: from 1 Aug 2013 to 4 Dec 2021, performed on 4 Dec 2021 at 7:00 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

अमरीकी डॉलर इंडेक्स का लॉन्ग-टर्म प्राइस चार्ट एक ट्रेडिंग रेंज दिखाता है, जो 2014 से विकसित हुई है। जैसा कि कीमत ने हाल ही में ट्रेडिंग रेंज के निचले समर्थन स्तर से बाउंस किया है, अमरीकी डॉलर में तेजी आई है।

अभी और तेजी आने की संभावना है और अंततः कीमत ट्रेडिंग रेंज के शीर्ष पर वापस आ सकती है। हालाँकि, गति मजबूत रही है इसलिए पहले होने वाले पुलबैक से सावधान रहें।

जबकि यूरो और ब्रिटिश पाउंड अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुए हैं, कमोडिटी मुद्राओं को सबसे ज्यादा चोट लगी है। यही वजह है कि यह AUDUSD और USDCAD के लिए एक बड़ा सप्ताह है।

कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अपडेट और स्टॉक सूचकांक

यह साल वैश्विक शेयर बाजारों के लिए अब तक शानदार रहा है। हालांकि, ओमाइक्रोन संस्करण के खतरे के प्रति शेयर बाजार की प्रतिक्रिया से पता चला है कि कई निवेशकों ने कुछ मुनाफा कमाया हो सकता है।

टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने पिछले हफ्ते एक और $ 1 बिलियन का स्टॉक बेचा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक की अपनी पूरी होल्डिंग का आधा हिस्सा बेचा। कुछ निवेश बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, का मानना है कि सुधार अभी शुरू हो रहा है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from 2 Mar 2021 to 4 Dec 2021, performed on 4 Dec 2021 at 6:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास: 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%, 2016 = +8.80

पिछले हफ्ते S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स में संभावित गिरावट को 100-दिवसीय दिवसीय घातीय चलती औसत द्वारा प्रकाश डाला गया। हम अब इस स्तर पर हैं। यहां विकसित होने वाली मूल्य कार्रवाई दिलचस्प होगी।

क्या निवेशक यह डिप खरीदेंगे, या वे अधिक सतर्क रहेंगे और क्या हम कीमतों को 200-दिवसीय घातीय चलती औसत की ओर बढ़ते हुए देखेंगे? हालांकि व्यापारियों को आगे बढ़ने की गति की तलाश हो सकती है, लंबी अवधि के निवेशक इसका इस्तेमाल कम मूल्य वाले शेयरों की तलाश में कर सकते हैं।

