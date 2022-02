साप्ताहिक बाजार दृष्टिकोण: RBNZ और यूरोपीय PMI ध्यान में हैं

फरवरी 21, 2022 20:41

पिछले कई हफ्तों से चर्चे का विषय केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर नीति से संबंधित रहा है। यह विषय इस सप्ताह रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) के दर बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जारी है।

यह व्यापक रूप से अपेक्षित है कि बैंक दरों में वृद्धि करेगा, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितना। यह देखते हुए कि हाल के सप्ताहों में हमने केंद्रीय बैंक के फैसलों पर कुछ बड़ी मुद्रा चालें ली हैं, यह इस सप्ताह पर नज़र रखने का विषय है।

यूरोपीय PMI डेटा और अमरीकी जीडीपी के आंकड़े भी अर्थव्यवस्था की मजबूती के सुराग के लिए व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से देखे जाएंगे। रूस-यूक्रेन संघर्ष के संबंध में सुर्खियों के आधार पर शेयर बाजारों में जोखिम की भावना का व्यापार जारी रहने की संभावना है।

आप नए शिक्षा लेखों के इस चयन में बाजारों को प्रभावित करने वाले कुछ वैश्विक विषयों के बारे में अधिक जान सकते हैं।

साप्ताहिक फोरेक्स कैलेंडर

स्रोत: Admiral Markets द्वारा प्रदान किए गए मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का विदेशी मुद्रा कैलेंडर

व्यापारी का रडार - RBNZ दर बयान

बुधवार 23 फरवरी को 1.00 बजे GMT, रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) अपना नवीनतम मौद्रिक नीति विवरण और ब्याज दर निर्णय जारी करेगा। इसके एक घंटे बाद प्रेस कांफ्रेंस होगी।

यह व्यापक रूप से उम्मीद है कि 2021 में अक्टूबर और नवंबर की बैठकों में आधिकारिक नकद दर बढ़ाने के बाद बैंक तीसरी बार ब्याज दरों में वृद्धि करेगा। RBNZ महामारी की अवधि में दरों में वृद्धि शुरू करने वाला सबसे पहला केंद्रीय बैंक था।

विश्लेषक इस बात पर मिश्रित हैं कि दर वृद्धि 25 bps होगी या 50 bps। पिछली तिमाही में मुद्रास्फीति 30 साल के उच्च स्तर 5.9% पर पहुंच गई है, और केंद्रीय बैंक का लक्ष्य चीजों को धीमा करने की कोशिश करना है, और इस आंकड़े को 1-3% लक्ष्य सीमा तक लाना है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, NZDUSD, Daily - Data range: from 17 May 2021 to 18 Feb 2022, performed on 18 Feb 2022 at 7:00 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

NZDUSD मुद्रा जोड़ी का दैनिक मूल्य चार्ट ऊपर दिखाया गया है। जनवरी के अंत में शुरू हुई एक छोटी राहत रैली के बाद हालिया डाउनट्रेंड स्थिर हो गया है। वर्तमान में, कीमत एक अवरोही प्रवृत्ति रेखा और पिछले क्षैतिज समर्थन का परीक्षण कर रही है, जो 0.6710 के आसपास प्रतिरोध में बदल गई है।

तकनीकी रूप से यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए एक बड़ी परीक्षा है। यदि RBNZ बाजार को उम्मीद से अधिक दर वृद्धि के साथ आश्चर्यचकित करता है, तो एक मौका है कि कीमत प्रतिरोध के इन तकनीकी क्षेत्रों से टूट सकती है, और अगले प्रतिरोध की ओर 0.6860 के आसपास धक्का देने का प्रयास कर सकती है।

हालांकि, अगर केंद्रीय बैंक अपने आप को रोकता है, तो मौजूदा प्रतिरोध स्तर शार्ट विक्रेताओं के निर्माण के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है। समाचार के बाद मूल्य कार्रवाई का विश्लेषण यह समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि बाजार का नियंत्रण किसके पास है।

कॉर्पोरेट ट्रेडिंग अपडेट और स्टॉक सूचकांक

वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों की शुरुआत पिछले सप्ताह आशावाद से भरी हुई थी, जिसमें अधिकांश में 3 दिन की तेजी दर्ज की गई थी। हालांकि, जैसे-जैसे सप्ताह विकसित हुआ, अधिकांश वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों के साथ सप्ताह का अंत लाल निशान में हुआ।

अमेरिकी शेयर बाजार के सूचकांकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, और प्रमुख समर्थन स्तरों से सार्थक उछाल हासिल करने में विफल रहे हैं। फेड और रूस-यूक्रेन संघर्ष से इस साल ब्याज दरों में साढ़े छह की बढ़ोतरी के खतरे ने निवेशकों को और सतर्क कर दिया है।

Source: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Data range: from 14 May 2021 to 18 Feb 2022, performed on 18 Feb 2022 at 6:30 pm GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।

S&P 500 का पिछले 5 वर्षों का मूल्य विकास: 2021 = 26.99%, 2020 = +16.17%, 2019 = +29.09%, 2018 = -5.96%, 2017 = +19.08%

ऊपर दिखाए गए S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स के चार्ट में, हालिया गिरावट इस मौजूदा समय में अमेरिकी शेयर बाजार के प्रति नकारात्मक भावना को दर्शाती है। 4,270.00 के आसपास प्रमुख क्षैतिज समर्थन स्तर से उछाल सार्थक था, लेकिन 20-दिवसीय और 50-दिवसीय घातीय चलती औसत को तोड़ने में विफल रहा।

तब से मूल्य कार्रवाई ने एक डबल टॉप फॉर्मेशन का गठन किया है, जिससे और अधिक कमजोरी हुई है। यदि स्टॉक भावना कमजोर होती रहती है, तो व्यापारी 4,270.00 के आसपास प्रमुख क्षैतिज समर्थन स्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए कीमतों की तलाश कर सकते हैं।

खरीदारों को दृढ़ विश्वास दिखाने के लिए उन्हें एक उच्च उच्च चक्र गठन बनाने के लिए हाल के स्विंग उच्च बिंदु से तोड़ने की आवश्यकता होगी। हालिया स्विंग हाई लगभग 4,496.00 है।

