China decepciona a los commodities

Julio 21, 2023 03:38

Decepcionados están los operadores de materias primas al termino de la semana luego de conocer un paupérrimo estímulo considerado por China; luego de días de especulación en torno a nuevos paquetes de estímulos, esto tras conocer una inflación menor a la esperada que da muestras de deflación en la economía y un crecimiento por debajo de lo esperado, la economía China ha dado el paso que se requería con el propósito de señalar un mayor dinamismo, no obstante, las autoridades chinas desvelaron medidas para impulsar el consumo de automóviles y artículos electrónicos como parte de un esfuerzo más amplio para apuntalar la vacilante economía del país, mientras gran parte del mundo continúa mirando con muchas dudas el desempeño de la economía debido a sus cifras, las que en la actualidad dejan mucho que desear sobre todo en el sector de la construcción.

La reacción de los mercados no se demoró, el cobre al igual que el resto de las materias primas presentó un incremento en su precio durante la sesión manifestando su entusiasmo inicial producto de las medidas adoptadas por China, sin embargo, estas parecen no ser suficientes y convincentes, terminando por lastrar el rendimiento de los metales y otros sectores.

Gráfico 1D COPPER Metatrader 5 SupremeEdition



El mercado se prepara para conocer una nueva decisión de política monetaria; el dólar a nivel internacional que experimenta una caída de 2% durante la última semana, siendo el peor desempeño de la divisa americana durante los últimos 8 meses, busca recuperar terreno desde la franja de mínimos anuales que registra y parece consolidar. Este próximo 26 de julio, la FED de Estados Unidos debería elevar su tasa de política monetaria en 25ptos básicos con un 90% de probabilidad, esto mientras el mercado a su vez espera anuncios y/o señales de neutralidad en las futuras decisiones ante la moderación que experimentan los precios y la estabilidad del mercado laboral, el que este jueves volvía a señalar un importante impulso al reconocer menores solicitudes de subsidio por desempleo y una ligera mejora en el índice manufacturero de la FED de Filadelfia correspondiente al mes de julio, el que lograba anotar -13,5 por sobre los -13,7 antes registrados.

Tasa desempleo Estados Unidos

Los futuros en Wall Street retrocedían este jueves al reconocer la franja de resistencia en la que se encuentra, esto mientras el mercado espera conocer la definición del FED este miércoles que se avecina con el propósito de anticipar cambios sustanciales en el dialecto del ente rector de cara a la 2da mitad del año. En torno a 4.500ptos cotiza el selectivo SP500, el que como ha hecho anteriormente desde la franja podría volver a presentar importantes retrocesos y señalar un escenario poco optimista, sin embargo, las condiciones macroeconómicos no son tan pesimistas del todo, esto luego de reconocer una importante moderación en los precios (IPC) hasta el 3% anualizado, una tasa de desempleo que oscila en cifras históricamente bajas (3.6%) y un crecimiento que logra sorprender al presentar cifras por sobre las expectativas.

Gráfico 1D SP500 Metatrader 5 SupremeEdition

