Commodities sin cambios ¿Recesión en Asia?

Junio 20, 2023 03:04

Este martes volvemos a tener actividad en Wall Street tras el festivo de “Juneteenth” al inicio de semana, lo que obligaba a mantener cerrada la principal plaza bursátil del mundo. Los traders están pendientes de las declaraciones de algunos miembros del FOMC, como Bullard o Williams, quienes podrían brindar mayor claridad en torno al desarrollo de las tasas de interés para Estados Unidos teniendo en cuenta la pausa recién adoptada por el ente rector, la que busca conocer más en detalle el comportamiento de la economía producto de la restricción que lleva a cabo el ente rector desde marzo/2022 y una tasa que alcanza el 5.25%. La jornada también estará marcada por los datos de permisos de construcción preliminar del mes de mayo, los que podrían experimentar una contracción luego de -1.4% que registraba el mes previo.

En Asia, China recortaba en la madrugada de hoy los tipos de referencia para préstamos a 10 meses, con el objetivo de relanzar la recuperación económica a través de movilizar el exceso de ahorro de los hogares durante los confinamientos. Ahora, la tasa de los préstamos a un año se encuentra en el 3,55% y la de cinco años se redujo hasta el 4,20%. A pesar de esta medida, las materias primas no experimentan grandes cambios y mantienen un tono neutro esperando conocer la apertura de Wall Street y las referencias que la 1era economía pueda proporcionar en cuanto al dinamismo de la economía. El petróleo en particular continúa cotizando bajo los $73 dólares el barril condicionado por expectativas de menor demanda a nivel mundial, esto a pesar de la intención de los miembros OPEP+ que buscan sopesar la falta de impulso en la demanda a través de recortes en la producción, situación que parece no permitir cambios en el rendimiento de las materias primas en general como se señala con antelación.



El Nikkei 225 se encuentra a un 13% de alcanzar los máximos históricos registrados en 1989; el selectivo nipón que avanza condicionado por la política monetaria ultra laxa que implementa el ente rector bajo el mando de su nuevo gobernador, Kazuo Ueda, permite que las acciones continúen cosechando ganancias en un contexto favorable para la renta variable mundial, la que avanza consistentemente a lo largo de la 1era mitad del año.

La renta variable se toma un respiro y retrocede transversalmente; las acciones del viejo continente caen lideradas por el DAX Alemán que experimenta un descenso de -0.48% mientras que el IBEX 35 sube +0.19%. En Wall Street los futuros retroceden liderados por el Nasdaq -0.68%, el SP500 -0.37% y el Dow Jones -0.32%. Las 500 compañías de mayor capitalización que aún cotizan por debajo de 4.500ptos señalan retrocesos previa apertura continuando con los descensos que experimenta el mercado durante las últimas 3 sesiones. El SP500 podría buscar apoyo en la franja de máximos previos en torno a 4.300ptos antes de continuar avanzando de acuerdo con las expectativas del mercado, el que espera nuevas extensiones hacia la referencia antes entregada (4.500ptos).

En el mercado de ETF seguimos revisando un escenario alcistas para distintos mercados; el ECH iShares MSCI de Chile ha vuelto a cotizar en torno a los $29 dólares buscando apoyo tras el rendimiento negativo que ha mostrado durante gran parte del mes de junio. El Banco Central de Chile ha decidido mantener sin cambios su tasa de política monetaria en 11.25% al término de la 1era mitad del año, argumentando que el periodo restrictivo a logrado contribuir a un importante descenso en los precios de la economía local, sin embargo, el ente rector comienza a mirar con cautela la contracción que experimenta la actividad económica con 7 de sus últimos 8 registros en terreno negativo.

El tipo de cambio local, USDCLP, arranca la jornada con ligeros avances en su cotización luego de considerar con una mayor probabilidad un recorte en la tasa de interés cercano a 50ptos básicos durante la próxima reunión de política monetaria, esto tras la divida votación en la reciente reunión del ente rector que deja en evidencia la postura de algunos miembros por recurrir lo antes posible a un periodo de flexibilización con el propósito de apoyar a la alicaída economía.

