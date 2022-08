¿Es sostenible el RALLY en Wall Street?

Agosto 16, 2022 04:52

El RALLY alcista no es sostenible; así encabezan algunos bancos de inversión el alza que experimentan las acciones en Estados Unidos, las que continúan subiendo durante las últimas jornadas alcanzando máximos mensuales y consolidando rupturas de niveles claves en el corto y mediano plazo. El mercado tras conocer el índice de precios al consumidor, el que se contrajo hasta 8.5% durante el mes de julio (anual), comenzó a especular con la necesidad de conocer menores alzas en la tasa de interés ante la moderación en los precios, motivo por el cual el ente rector llevaría a cabo su política restrictiva durante los últimos 9 meses. Sin embargo, el mercado y los principales operadores del mundo parecen no considerar esto una opción muy viable, sobre todo luego que los mismos miembros FED fueran enfáticos en señalar que el proceso restrictivo aún esta sobre la mesa y un alza de 75ptos durante la reunión de septiembre no ha sido descartada.

Si la FED continúa subiendo su tasa a este ritmo ¿Aseguraría una recesión en Estados Unidos? Es muy probable que esa esa la principal intención y mecanismo que busca impulsar el ente rector, una recesión que provoque un shock en la economía de corto plazo y con ello controlar los precios que parecen responder a una cuestión de suministros y producción ante una demanda que se sostiene elevada en el tiempo. Es por esto que los reportes de ventas minoristas e ingresos personales y gastos, se vuelven tan relevantes en el día a día, para entender el comportamiento del "main street" y con ello la evolución a gran escala de la 1era economía del mundo.

El dólar vuelve a experimentar avances durante el inicio de semana la considerar una política restrictiva constante en el tiempo que podría llevar la tasa de interés de Estados Unidos hasta el 4% durante 2023. La gran duda del mercado es si las alzas seguirán siendo agresivas y este número se alcanzará durante la 1era mitad del próximo año, o la moderación se volverá parte de los miembros y el aumento será gradual. Es algo que iremos resolviendo al cierre de esta semana al conocer las actas de la última reunión FED, la que podría zanjar el ánimo de los miembros del ente rector frente a la evolución de la economía y sus expectativas.

Las materias primas experimentan retrocesos en línea con la recuperación que muestra el dólar; sin grandes referencias desde Asia la dirección adoptada por los commodities responde únicamente al desempeño de la divisa americana y las expectativas a corto plazo en torno a la economía mundial, la que continúa esperando, aparentemente, una confirmación de la recesión técnica que enfrenta Estados Unidos. El petróleo vuelve a registrar una caída hacia mínimos mensuales, de la cual se recupera pronto y parece volver a presentar una perspectiva favorable a apartir de los niveles actuales, los que aparentan con presentar una posible figura técnica de cambio de tendencia, doble suelo.

Gráfico 4H - WTI



Estrategia de trading: Somos alcistas y compradores por sobre $95.60 dólares el barril.