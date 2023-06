EURUSD cae 100pips

Junio 23, 2023 03:44

Los mercados vuelven a centrarse en el desenlace que tendrán las futuras decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo; luego de la pausa adoptada por la FED, la restricción implementada por el BCE y la sorpresiva alza por sobre las expectativas del BoE, los traders esperan mayores alzas el próximo 26 de julio, instancia en que el ente rector americano podría elevar su referencial en 25ptos básicos de acuerdo con más de un 70% de probabilidades. Ante esto el mercado de bonos se dispone y anticipa dicha condición, aumentando su rendimiento frente a la necesidad de continuar combatiendo la inflación que persiste en niveles elevados, sobre todo en aquella que excluye alimentos y energía (subyacente).

El presidente FED, Jerome Powell, tuvo su 2da jornada frente al congreso de Estados Unidos, en donde tuvo la oportunidad de ser enfático en cuanto a su compromiso por llevar la inflación hasta el 2% meta, esto mientras se debe ser muy cuidadosos a partir de ahora, debido a los riesgos de recesión que acechan a la 1era economía del mundo, acercándose al término del proceso restrictivo que implementa el ente rector desde marzo/2022.

El avance del dólar se vuelve atractivo para la cartera de los inversionistas de cara al próximo mes (julio); el billete verde se recupera desde mínimos del mes, sugiriendo mayores avances a corto plazo que podría llegar a determinar la consolidación de un nuevo impulso, el que estaría considerando la restricción en la política FED y en porcentaje el miedo con el que se observa la posible recesión. En lo que va de mes, el billete verde retrocede más de 1 y medio punto porcentual, indicando una caída que podría sumar cerca de 4% más de pérdida si la condición persiste.

El EURUSD se aparta de la franja de máximos en torno a 1.1060 ante la recuperación del dólar americano; la moneda común, a pesar de experimentar avances producto de la reciente restricción implementada por el BCE, retrocede al cierre de sesión ante la preocupación del mercado frente a la contracción económica del viejo continente. Esto queda en evidencia luego de revisar una importante caída en los registros de PM manufacturero y de servicios preliminares correspondientes al mes de junio, los que dan cuenta de una desaceleración de la economía del viejo continente en un contexto de mayores restricciones en la política monetaria.

El "cable" GBPUSD luego de alcanzar máximos a mitad de mes retrocede desconfiando de la restricción de 50ptos básicos que implementa el BoE por sobre las expectativas del mercado, el que esperaba un alza de 25ptos. El ente rector comprometido con alcanzar la inflación a largo plazo de 2%, no deja de preocuparse por el ritmo de crecimiento y estabilidad económica, motivo por el cual es posible que en las próximas reuniones la moderación se apodere en formato de menores subidas o una neutralidad disfrazada de pausa.

Las materias primas no logran sostener las ganancias semanales y se precipitan frente a los temores que despiertan en torno a la economía China; a pesar de la intervención y nuevos estímulos implementados, las perspectivas sobre la 2da economía del mundo no mejoran y provocan descensos en la cotización de las materias primas teniendo en cuenta que la economía asiática es la principal consumidora de materias primas del mundo. El petróleo se aparta de la franja de resistencia a corto plazo en torno a $73 dólares, la que no logra ser superada tras el recorte adicional implementado por Arabia Saudita.

El cobre que vuelve a cotizar bajo $3.90 comienza a mirar hacia terreno negativo; una caída por debajo de $3.84 señalaría prontos descensos hacia $3.80 y $3.76 dólares la libra.

El ETF ECH, iShares MSCI Chile, mantiene una perspectiva alcista. Los fundamentos para el selectivo IPSA de Chile se mantienen favorables con vista en los 4.600ptos, motivo por el cual la condición para su ETF es positiva bajo un análisis "bottom up". Es por esto que no descartamos avances a partir de niveles actuales y un impulso mayor si el dólar mantiene una cotización en promedio de $800 pesos por dólar.

Durante la sesión se espera conocer el reporte de PMI manufacturero y de servicios para Estados Unidos, los que podrían dar cuenta de una contracción y desaceleración preliminar para la economía americana.

