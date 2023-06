¿Se confirma una recesión en Estados Unidos?

Junio 27, 2023 04:17

Las acciones en Wall Street continúan retrocediendo ad portas del cierre del 2do trimestre del año, uno que ha estado marcado por las altas expectativas de revisar cambios en la hoja de ruta FED así como también de la creciente probabilidad de revisar una recesión para la 1era economía del mundo antes de finalizar el año 2023. Los traders han comenzado a ser más cautelosos en este punto, esto luego de revisar la contracción económica que anticipa Europa declarando ya una recesión técnica en Alemania mientras el BCE insiste con llevar más allá del 4.00% su tasa de política monetaria con el propósito de controlar los precios que persisten en rangos elevados.

El dólar a nivel internacional vuelve a experimentar retrocesos sin lograr sostener los avances de la semana recién pasada; a pesar de la debilidad que señala el billete verde durante el inicio de semana, el mercado se mantiene pendiente a conocer el reporte de confianza del consumidor del "The Conference Board" así como del crecimiento de la economía americana correspondiente al 1er trimestre del año. La divisa americana no logra sostener sus ganancias en un contexto de preocupación transversal que adopta el mercado en su totalidad, mirando con premura el cierre de la primera mitad de año que parece no responder a las expectativas que se proyectaban en diciembre de 2022, sobre todo para con la economía China, la que tras su reapertura no logra demostrar el dinamismo necesario para señalar un futuro auspicioso y pujante para el resto de los mercados, teniendo en consideración su protagonismo en la demanda mundial de materias primas así como de la influencia que tiene para con las emergentes al convertirse en un socio estratégico durante los últimos 10 años.

Las tasas de interés en el mundo podrían continuar experimentando avances durante lo que resta de año, sin embargo, los periodos de neutralidad que podrían anunciarse una vez este proceso restrictivo acabe, podrían eventualmente tener una duración menos prolongada a la antes anticipada, esto al considerar las deficiencias y menores impulsos que se presentan durante la 1era mira de año. El mercado espera con más de un 70% una nueva alza en la tasa de política monetaria FED durante la próxima reunión el 26 de julio, lo que significaría una tasa terminal en torno al 5.50% mientras el plan de BCE considera un alza de tasas de 25ptos básicos respondiendo a las sorpresas que dejan otros entes rectores durante el último mes al elevar más allá de las expectativas sus tasas de interés, como fuese el caso del RBA de Australia, el BoC de Canadá y por último el BoE de Inglaterra.

La renta variable retrocede transversalmente este martes dando señales de pausa ante los avances experimentados durante los últimos casi 30 días; el SP500 retrocede hasta máximos previos intentando confirmar el impulso alcista que experimenta sobre los 4.300ptos en su última extensión, lo que nos permite indicar la oportunidad de nuevas compras con el propósito de señalar mayores ganancias para las acciones con miras en torno a máximos en 4.500, mientras que un porcentaje menor observa retrocesos importantes antes de finalizar el 1er semestre del año. Los compradores se aferran a las mejoras en las previsiones para la economía americana al término del año, las que se suman a las expectativas por conocer recortes en la tasa de interés durante 2024 ante la necesidad de un estímulo que se requiere frente al menor dinamismo interno que lentamente se deja evidenciar.

Prestar mucha atención al comportamiento del precio y sus consecuencias sobre el RSI, el que podría ayudar a confirmar una tendencia alcista y entregar fundamentos técnicos para considerar nuevos avances en la cotización del selectivo americano.

Sin grandes cambios arranca la jornada el cruce USDCLP; el tono de indecisión que señala el tipo de cambio parece responder a la influencia que tiene el descenso que vuelve a experimentar el dólar a nivel internacional mientras el cobre continúa retrocediendo en el mercado de materias primas ante la inseguridad que proyecta la economía China. El cruce que persiste en un rango lateral entre $788 y $812 pesos por dólar, esperando conocer las referencias macroeconómicas indicadas con anterioridad, las que podrían resolver la encrucijada en la que se encuentra el cruce en el mediano plazo.

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.