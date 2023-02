Traders en modo: FOMO

Febrero 03, 2023 04:26

FOMO, Fear Of Missing Out; las bolsas en el mundo entero continúan subiendo y extienden ganancias a pesar de la reciente decisión de los bancos centrales por elevar nuevamente su tasa de política monetaria en 50ptos básicos, como fuese el caso de lo realizado por el ente rector dirigido por Christine Lagarde y Andrew Bailey, e indicar con tanta ambigüedad las próximos pasos a adoptar durante el presente año, esto mientras el mercado especula con una pronta moderación en la subida de tipos que podría señalar durante el próximo encuentro que se llevará a cabo en marzo.

Dentro de lo señalado por Lagarde, lo que más destacó ha sido la agresividad con la que indica la necesidad de continuar implementando una política monetaria agresiva, teniendo en cuenta que los precios continúan cotizando en rangos superiores y todos los escenarios apuntan a seguir utilizando este mecanismo hasta que los precios no presenten un escenario deflacionario.

Hoy conoceremos un nuevo reporte de empleo en Estados Unidos, evento que parece llevarse la atención y ser el evento principal de la semana luego de los nulos cambios señalados por el ente rector en su última reunión. Con un aumento en la tasa de desempleo hasta 3.6% y una menor creación de puestos de empleo públicos, 185k, los operadores comienzan a mirar nuevamente con atención las cifras de desocupación, esto debido al creciente apoyo que ha significado para el FED el sector en sus decisiones ante la solidez presentada durante los últimos 12 meses. Cualquier signo de debilidad, podría esto cambiar el panorama para el ente rector, traduciéndose en posibles neutralidades o una reacción negativa en la economía debido al proceso restrictivo y desaceleración presentada. Uno de los detalles importantes en este nuevo reporte de empleo, será el conocer los ingresos medios por hora tanto en términos mensuales y anuales, esto debido a los signos de debilidad que pueda presentar la economía ante una débil demanda interna y empleos de baja calidad.

El DÓLAR INDEX vuelve a cotizar sobre 101.50; tras la decisión del BCE, el billete verde volvía a cotizar por sobre mínimos de enero (mínimos de 7 meses), permitiendo vislumbrar un escenario positivo de cara a las próximas sesiones. Bajo nuestra apreciación, aún resta terreno por recuperar para la divisa americana, la que estará atenta al reporte de empleo y definir su posible dirección de cara al mes de febrero.

El cruce, USDCLP, continúa experimentado descensos permitidos por las favorables referencias macroeconómicas consideradas durante las ultimas jornadas, la intervención cambiaria realizara por el ministerio de Haciendo en un plan de reestructuración y la condición desfavorable que persiste sobre el billete verde ante la incertidumbre que señala la 1era economía del mundo. Por debajo de $780 pesos se vuelve difícil el considerar avances y recuperación para el par, no obstante, las divergencias técnicas comienzan a señalar cambios y posibles rebotes a partir de la zona actual, de la cual se conocen mínimos por última vez registrados en abril/2022. El empleo en Estados Unidos podría ayudar a esclarecer el escenario a corto/mediano plazo del par.

