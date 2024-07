BCE decidirá sobre tasas, la inflación del IPC británico estable en junio

Julio 17, 2024 08:11

El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) decide tasas de interés, y la mayoría de los economistas se centran en la decisión, pero también buscan pistas sobre las futuras medidas que el consejo de administración estará dispuesto a tomar.

En el Reino Unido, la inflación general se mantuvo estable en el 2,0% en junio, pero una cifra de inflación de los servicios obstinadamente alta generó un debate sobre un posible recorte de los tipos en agosto.

En otro orden de cosas, el precio del oro se disparó el martes hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.469 dólares la onza, ya que los analistas prevén que la Reserva Federal estadounidense (Fed) podría iniciar su ciclo de flexibilización en septiembre, al tiempo que prestan atención a la evolución política antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Decisión del BCE sobre los tipos de interés

El jueves por la tarde, el Consejo de Gobierno del BCE anunciará su decisión sobre los tipos de interés en Fráncfort (Alemania). Economistas prevén que no haya cambios en los tipos de interés al término de la próxima reunión. El mes pasado, el BCE decidió reducir los costes de endeudamiento en 25 puntos básicos por primera vez en los últimos cinco años, tras diez subidas de tasas.

Analistas de mercado en ING coinciden en que el BCE no sorprenderá con movimientos inesperados en la reunión del jueves respecto a las tasas de interés. Sugieren que están sobre la mesa dos recortes más de 25 puntos base cada uno este año, en septiembre y diciembre.

En su informe señalan que «no creemos que la conferencia de prensa de este jueves aporte más claridad sobre las perspectivas del BCE. El banco central podría tener cuidado de no repetir el error de comprometerse a un recorte con demasiada antelación, y el objetivo principal esta vez debería ser no perturbar los mercados, lo que refleja las declaraciones de Klaas Knot, miembro del BCE, de que estaba «bien» con las expectativas del mercado.»

El IPC británico se mantiene estable en junio

Una encuesta de la ONS publicada el miércoles reveló que la inflación general en el Reino Unido se mantuvo en el 2,0% en junio, en línea con el objetivo del Banco de Inglaterra (BoE). Los economistas esperaban una inflación del 1,9%. La inflación subyacente también se mantuvo estable en el 3,5%. Como resultado, la libra esterlina ganó un 0.3% frente al dólar estadounidense temprano en la mañana.

Los analistas de Rabobank, en declaraciones a CNBC, señalaron que la inflación de los servicios, que se situó en el 5,7%, podría desempeñar un papel importante en la próxima reunión del Banco de Inglaterra, prevista para agosto. «No es algo definitivo para agosto. Creemos que muchos de los miembros del comité de política monetaria y muchos economistas se fijarán en la inflación del sector servicios y se preocuparán un poco», señalaron.

Un informe de The Guardian citó a los economistas del Deutsche Bank: «Para la mayoría del Comité de Política Monetaria, el informe de inflación de hoy no será tan alentador como podría haber anticipado. Sin duda, el dato de los servicios de hoy eleva el listón para un recorte de los tipos en agosto. Pero hay una advertencia clave. Con los precios de la música en directo y del alojamiento subiendo a tal velocidad, el Comité de Política Monetaria podría estar dispuesto a pasar por alto parte de la subida de la inflación de los servicios. Sin duda, ahora pensamos que un recorte de tipos en agosto está muy equilibrado. Mucho dependerá ahora de la solidez de los datos salariales y de desempleo de mayo».

Informe del IPC nacional de Japón de junio de 2024

A primera hora de la mañana del viernes, la Oficina Nacional de Estadística de Japón publicará los datos del IPC nacional de junio. Los analistas del mercado esperan que la inflación subyacente del IPC nacional se sitúe en el 2,8%, lo que supondría un aumento con respecto al dato de mayo.

Más adelante este mes, el Banco de Japón (BoJ) se reunirá para discutir la política monetaria, incluidas las tasas, y podría revelar más detalles sobre sus planes de reducción de bonos.

El FMI dice que es probable que los tipos suban durante más tiempo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de que los consumidores deben prepararse para unos tipos de interés más altos durante más tiempo del previsto, ya que la inflación sigue siendo elevada en muchos países, haciendo especial mención a la inflación de los servicios.

El informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, publicado el martes, señala que la persistencia de los precios de los servicios y las tensiones geopolíticas podrían repercutir en las políticas de tipos de interés aplicadas por los bancos centrales de todo el mundo.

El FMI considera que la economía mundial crecerá un 3,2% en 2024, en línea con sus previsiones de abril. El FMI rebajó su previsión de crecimiento para Estados Unidos al 2,6%, un 0,1% menos de lo proyectado en abril.

En cuanto a la eurozona, los economistas del FMI ven una expansión del PIB del 0,9%, un 0,1% más que en el informe anterior. El FMI también revisó al alza sus previsiones de crecimiento para 2024 para India y China, que ahora espera que crezcan un 7% y un 5% respectivamente.

La inflación del IPC neozelandés se ralentiza en el segundo trimestre de 2024

Statistics New Zealand informó de que la inflación medida por el IPC se ralentizó hasta el 3,3% anualizado en el segundo trimestre, el nivel más bajo registrado desde junio de 2021. En términos trimestrales, la inflación aumentó un 0,4% en el segundo trimestre, aunque los economistas esperaban un repunte del 0,6%.

A pesar de la caída de la inflación del IPC, la lectura sigue estando por encima del rango objetivo del 1%-3% fijado por el consejo de gobierno del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), que probablemente no recorte el rango antes de reducir aún más el crecimiento de los precios al consumo. No obstante, los economistas de Kiwibank se muestran optimistas en cuanto a la reducción de los tipos y señalan que “nuestra previsión es que recortarán los tipos en noviembre lo que supone un año de adelanto sobre lo que dijeron que iban a hacer, y creo que verán el informe del IPC de este trimestre, que sale a mediados de octubre, como un catalizador para recortar.”

