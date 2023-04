Decisión de tipos del BoJ: ¿encontraremos sorpresas?

Abril 26, 2023 05:25

La decisión de tipos de interés del BoJ y los datos preliminares del PIB de EE. UU. y la Eurozona serán las publicaciones clave para lo que queda de semana.

El dólar australiano alcanzó un mínimo de seis semanas después de que la media recortada del IPC para el 1T 2023 no cumpliera las expectativas, situándose en el 6,6 % interanual.

Al hilo de la desdolarización, los analistas de Goldman Sachs sugirieron lo siguiente: "Hasta ahora, las cifras no han revelado pruebas de ello (por ejemplo, incluso la creciente participación de Brasil en las reservas de CNY sustituyó al CAD, no al dólar), por lo que, en nuestra opinión, no existe contendiente real ahora mismo".

Decisión de tipos del BoJ

El consejo de gobierno del BoJ se reunirá el viernes para decidir en materia de tipos de interés, y los economistas esperan que se mantenga sin cambios. Estaremos ante la primera reunión del consejo desde que Kazuo Ueda fue nombrado como nuevo gobernador del BoJ.

Los analistas de UOB Group no esperan que el BoJ cambie su política monetaria, al menos para esta reunión. "Esperamos que Ueda lleve a cabo la reversión en dos grandes fases: 1) Un período prolongado (de abril a diciembre de 2023) de previsión futura para preparar al mercado para una salida pausada de la política monetaria ultra-flexible del BoJ, que también podría implicar una ampliación del rango de trading del rendimiento del JGB a 10 años (a +/- 100bps). 2) Esperamos que la normalización de la política monetaria no comience hasta principios de 2024: se abandonará el YCC y el tipo de interés de referencia negativo aumentará del -0,1 % al 0 % en el MPM de enero de 2024", señalaron en un informe.

Por su parte, los analistas de ING, sobre la próxima reunión del Banco de Japón: "Vemos poco probables las subidas de tipos de interés oficiales este año, pero en junio podremos ver ya ciertos ajustes del control de la curva de rendimiento. Una opción sería que el Banco de Japón fijara como objetivo el rendimiento de los bonos del Estado (JGB) a 5 años, en lugar de la política actual, que limita el rendimiento a 10 años al 0,5 %".

Informe de abril sobre el IPC en Tokio

Se espera que la Oficina de Estadística japonesa publique los datos de inflación del IPC de Tokio correspondientes al mes de abril, para el que los economistas esperan una inflación general del 2,6 % anualizada, por debajo del 3,3 % registrado en marzo.

El Gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, declaró ante los diputados japoneses que lo más razonable sería mantener el control de la curva de rendimiento y relajar la política monetaria dada la actual evolución económica, financiera y de precios. Añadió que, si los salarios y la inflación superan las previsiones, el banco central podría endurecer la política monetaria aumentando tipos.

PIB preliminar de EE. UU. y la Eurozona del 1T 2023

Esta semana tendremos sobre la mesa la publicación de los datos preliminares del PIB del 1T 2023 estadounidense y de la Eurozona. El jueves, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publicará el informe que, según las previsiones, mostrará una tasa de crecimiento del 2 % trimestral, por debajo del 2,6 % registrado en el 4T del año anterior.

Por su parte, se espera que el informe de Eurostat muestre una tasa de crecimiento del PIB del 0,2 % intertrimestral y del 1,4 % anualizado. Un informe elaborado por los economistas de Rabobank señala: "creemos que el consenso es demasiado pesimista, y ahora esperamos una cifra de crecimiento relativamente buena para el primer trimestre. Sin embargo, no creemos que esta fortaleza se mantenga a lo largo del año, ya que el impulso del crédito ha disminuido y es probable que la coyuntura de crecimiento mundial se convierta en un problema."

