Noticias de Trading para principiantes: ¿Qué efecto tienen las noticias sobre materias primas en el sentimiento de mercado?

Diciembre 16, 2022 06:16

En la búsqueda constante del valor, a los traders e inversores les conviene estar al día de las noticias macroeconómicas del sector de las materias primas. Se ha escrito mucho sobre el comportamiento de las materias primas en la prensa mundial y merece la pena explorar cómo este tipo de noticias pueden mover los mercados e influir en el sentimiento.

Empecemos por el principio: ¿Existe realmente una relación directa entre los precios de las materias primas y las noticias? ¿Tenemos alguna prueba de que los usuarios del mercado reaccionan a las noticias comprando y vendiendo activos? Quizá no baste con efectuar observaciones intuitivas o dejarse guiar por la experiencia. Al fin y al cabo, nuestros sentidos a veces nos pueden jugar malas pasadas y hasta el inversor más experimentado podría hacer una suposición sin fundamento.

Relación causal entre las noticias y los precios de las materias primas

La respuesta es sí. Existe una relación causal entre las noticias y los precios de una importante materia prima: el oro, de acuerdo con los investigadores cuantitativos Ankur Sinha y Tanmay Khandait. Su estudio se publicó en 2020 y exploró más de 1000 titulares de noticias sobre el oro procedentes de fuentes fidedignas y de renombre.

"...realizamos un análisis de causalidad que revela que las noticias relacionadas con el precio del oro influyen significativamente en su precio". Ankur Sinha y Tanmay Khandait. Estudio: Impact of News on the Commodity Market: Dataset and Results".

Los titulares de las noticias se clasificaron principalmente en "precio alcista", "precio estable", "precio bajista", "noticias sobre precios futuros", "noticias generales" y "comparación de activos", entre otros. La investigación concluyó que los titulares influían en el comportamiento de compra-venta de los inversores respecto al oro hasta 24 horas después.

Observa las tendencias

El hecho de que los precios de materias primas como el oro se vean afectados por las noticias puede observarse en las tendencias del mercado. Poniendo un ejemplo extremo, el 23 de junio de 2016, los precios al contado del oro se dispararon, lo que trajo consigo una profunda incertidumbre para los mercados financieros. Ese fue el día del referéndum sobre el Brexit, cuando los traders e inversores reaccionaron ante esta incertidumbre moviendo recursos hacia activos vinculados al oro.

Estas tendencias representan compradores y vendedores que acogen o rechazan los precios de los activos y podemos ver patrones en otras materias primas que a menudo podemos seguir hasta informes influyentes. Por ejemplo, el New South Wales Weekly Commodity Report de Australia, que resume las direcciones de los precios del trigo, la cebada, el sorgo, el azúcar, el algodón, el aceite vegetal y los garbanzos, entre otros. El informe se elabora a partir de fuentes como el USDA y Grain Central. Además de una visión general de los precios, el informe incluye fotografías meteorológicas, dado que afecta directamente a la producción agrícola.

El café y otros productos básicos

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publica informes sobre una amplia variedad de productos esenciales, desde el algodón y el café hasta la carne y las patatas. Sus estudios proporcionan información sobre la oferta y la demanda internacionales, así como previsiones de precios para estos importantes mercados.

El informe del USDA sobre el café recoge la producción de Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y otros productores mundiales. En el informe se plasman datos fascinantes sobre el café: ¿sabías que la Unión Europea representa el 40 % de las importaciones mundiales de café, principalmente de Brasil? Este país es también uno de los principales proveedores del segundo importador mundial de café: Estados Unidos. Con esta información, no parece descabellado pensar que la información incluida en el informe sobre el café tendría un efecto dominó en los precios de las acciones del sector minorista del café y de ocio si se diese algún acontecimiento inesperado.

Estar al tanto de las fuentes de noticias sobre materias primas del Fondo Monetario Internacional (FMI) puede ayudar a los traders e inversores de materias primas a estar al tanto de la evolución de los precios internacionales de las materias primas y los niveles de importación-exportación, desde la madera hasta el té. El portal de información sobre materias primas del FMI hace un seguimiento de 68 precios de 4 clases de materias primas: energía, agricultura, fertilizantes y metales.

Conclusiones de este artículo

Quizá la información más útil de los benchmarks sea conocer la horquilla habitual de precios de cada producto esencial. De este modo, cuando un precio suba o baje, podrás saber que se trata de un movimiento inesperado y buscarás el motivo de ello. Del mismo modo que instintivamente sabemos cuándo estamos pagando demasiado por una taza de café, este instinto nos llevará a investigar e indagar en las causas de los movimientos de su precio.

En el ejemplo de los precios al contado del oro, el sentimiento del mercado sigue tendencias y, a medida que los traders y los inversores están cada vez más informados y son más sofisticados, es probable que estas tendencias se basen cada vez más en los fundamentos de la oferta y la demanda.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

