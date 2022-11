Cómo operar con Walmart y su oferta navideña de Netflix y Roblox

Conforme nos vamos adentrando en los últimos meses del año, los minoristas se preparan para su época de mayor actividad: la temporada de Navidad

El minorista más grande del mundo, Walmart, ya está tratando de atraer a más clientes esta temporada con nuevas colaboraciones con Netflix y Roblox.

Conoce más a continuación y aprende a operar con las acciones de Walmart:

Walmart se prepara para la temporada de Navidad

Walmart ha empezado pronto a intentar generar más ventas para la primordial temporada navideña. Es la última oportunidad que tienen los minoristas para impulsar las ganancias de la empresa antes del nuevo año y es un gran negocio tanto para los equipos de gestión empresarial como los inversores.

El minorista se ha asociado con la plataforma de juegos Roblox para lanzar Walmart's Universe of Play y Walmart Land. El primero es de acceso gratuito y las compras en el juego se realizan con la moneda virtual Robux de Roblox.

Además, Walmart ha ampliado su Netflix Hub a más de 2400 tiendas. Esto proporciona a los clientes una tarjeta barata de streaming de Netflix que ofrece a los usuarios la posibilidad de ver algunos de los originales de Netflix sin necesidad de utilizar una tarjeta de débito o crédito.

Además, el minorista ha ampliado sus fechas de cambios y devoluciones hasta finales de enero de 2023, dando más margen a los clientes que compran sus regalos navideños con antelación.

Walmart también anunció sus pretensiones de intentar competir con el servicio de entrega en un día de Amazon con su reciente adquisición de la empresa de automatización robótica Alert Innovation, especializada en la automatización de pedidos en las cadenas de suministro.

Sin embargo, en el último trimestre, Walmart ha sufrido una mala gestión en su departamento de inventarios que ha provocado que los productos no vendidos no pudieran ser revendidos. Esto ha perjudicado el precio de sus acciones y de no ser capaz de hace runa buena gestión durante este trimestre podría tener un impacto negativo en sus acciones.

Los fondos de cobertura también han reducido sus posiciones en Walmart durante tres trimestres consecutivos desde septiembre de 2021. Sin embargo, en el último trimestre ha habido un aumento neto de las posiciones, pero es demasiado pronto para saber si esta será una tendencia continua o no.

Fuente: TipRanks, 1 de noviembre 2022

Previsión de las acciones de Walmart: ¿Qué dicen los analistas?

Según los analistas encuestados por TipRanks para una previsión sobre las acciones de Walmart de los últimos 3 meses, actualmente hay 22 calificaciones de compra, 4 de retención y 0 de venta sobre las acciones. El precio más alto de previsión de acciones de Walmart es de 165 dólares, con el precio objetivo más bajo situado en 128 dólares.

El precio medio previsto para las acciones de Walmart actualmente se sitúa en 153,60 dólares.

Fuente: TipRanks, 1 de noviembre 2022

Una idea de cómo operar con el precio de las Acciones de Walmart

Un ejemplo de idea de trading para la previsión de acciones de Walmart podría ser el siguiente:

Compra la acción si ésta supera los 143 dólares para dar margen a la volatilidad actual del mercado

Fija el objetivo justo por debajo del precio medio de los analistas, en 165 dólares

Mantén el riesgo en mínimos, a un máximo del 5 % del total de tu cuenta.

Línea de tiempo = 1 - 6 meses

Si compras 10 acciones de Walmart: Si se alcanza el objetivo = 220 dólares de beneficio potencial (165 dólares - 143 dólares x 10 acciones).



Conviene recordar que es poco probable que el precio aumente de forma lineal y que incluso éste puede bajar en gran medida antes de subir, sobre todo teniendo en cuenta la liquidación de los mercados bursátiles mundiales.

Por lo tanto, asegúrate de realizar una gestión adecuada de tu riesgo y ten en cuenta la cantidad a perder en una operación y los riesgos y costes que ésta conlleva.

Con la cuenta Admiral Markets Invest.MT5 puedes operar acciones estadounidenses desde 0.02 dólares por acción, lo que significa que comprando 10 acciones de Walmart se traduciría en una comisión de 0,20 dólares (0,02 dólares x 10 acciones).

La comisión mínima por transacción es de 1 dólar, por lo que, con el ejemplo de cotización anterior, ¡tu comisión sería únicamente de 1 dólar!

Cómo comprar acciones de Walmart en 4 pasos

Con Admiral Markets puedes comprar acciones de empresas como Walmart con una comisión de únicamente 0,02 dólares por acción y con una comisión mínima de sólo 1 dólar para acciones estadounidenses. Para ello:

Abre una cuenta con Admiral Markets para acceder a la Sala de Trader Haz clic en "Operar" en una de tus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web Busca tu acción en la parte inferior de la ventana de Observación de Mercado y arrastra el símbolo al gráfico. Utiliza la función para operar con un solo clic, o haz clic con el botón derecho del ratón y abre una nueva orden de trading para introducir el tamaño de orden, el stop loss y el nivel de take profit.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Web. Los resultados pasados no son una garantía de rendimientos futuros.





¿Crees que el precio de las Acciones de Walmart oscila diferente?

Recuerda que todos los análisis e ideas de trading se basan en la visión y experiencia personal del autor.

Si crees que hay una mayor probabilidad de que el precio de las acciones de Walmart sea más bajo, también puedes operar en corto desde una cuenta de trading de CFDs (Contratos por Diferencia), servicio que Admiral Markets también ofrece.

Las cuentas Trade.MT5 y Trade.MT4 te permiten especular sobre la oscilación del precio de las acciones y valores utilizando CFDs.

Esto quiere decir que puedes cotizar en largo y en corto para beneficiarte de forma potencial de las oscilaciones en los precios de las acciones.

