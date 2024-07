¿Cuáles son las previsiones para el precio del oro en el segundo semestre de 2024?

Julio 18, 2024 10:06

Los precios del oro probablemente nunca dejarán de ser un tema de conversación entre los traders, ya que consideran el metal precioso como un activo de "refugio seguro". A medida que los bancos centrales fueron bastante cautelosos al recortar las tasas de interés en la primera mitad de 2024, los precios del oro han ganado terreno mientras los inversores y traders se esforzaban por diversificar sus carteras.

En este artículo, podrás aprender información valiosa y previsiones sobre el oro que pueden ayudarte a navegar en el mundo del trading de oro.

¿Qué pasa con el oro?

El año 2024 ha sido positivo para el oro hasta ahora, con un aumento del 15% en los precios del metal precioso, que se mantienen cerca de máximos históricos. Los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, junto con las compras de oro realizadas por varios bancos centrales en todo el mundo, han contribuido al repunte en los precios del oro. Este metal precioso ha registrado su tercer trimestre consecutivo de aumento de valor, siguiendo una trayectoria ascendente similar a la observada durante la era de la pandemia de Covid-19.

Una encuesta del Consejo Mundial del Oro, publicada el 18 de junio de 2024, indicó que "el 29% de los bancos centrales encuestados planean aumentar sus reservas de oro en los próximos doce meses, el nivel más alto observado desde que comenzamos esta encuesta en 2018. Las compras planificadas están motivadas principalmente por el deseo de reequilibrar hacia un nivel estratégico preferido de tenencias de oro, la producción nacional de oro y preocupaciones en los mercados financieros, incluidos mayores riesgos de crisis y la creciente inflación."

Encuesta de UBS muestra voluntad de aumentar la exposición al oro

La encuesta de UBS Asset Management entre 40 bancos centrales principales mostró que, entre los encuestados, el 24% aumentó su exposición al oro en el último año y el 30% planea hacerlo en el próximo año, aunque también planean invertir más en bonos.

Los economistas de UBS Asset Management señalaron que "la reciente decisión política de utilizar los beneficios de los activos congelados de los bancos centrales de Rusia para financiar a Ucrania aumenta aún más el riesgo de que las reservas de divisas ya no se perciban como un refugio seguro para los bancos centrales. El oro, un activo mantenido por los bancos centrales en gran medida por razones históricas vinculadas al tiempo en que era un pilar del sistema financiero global, corre el riesgo de resurgir debido a las tendencias geopolíticas en curso", agregaron.

ING dice que las previsiones de recortes de tasas impulsan el oro

Los economistas de ING sugieren que as esperanzas sobre los recortes de tipos aplicados por la Reserva Federal impulsan los precios del oro. En un informe publicado el 8 de julio, los analistas de metales del banco holandés afirman: "El optimismo sobre los recortes de las tasas de interés de EE.UU. a medida que más datos económicos apoyan el caso de un giro de la Reserva Federal también ha apoyado las perspectivas para el oro este año. El descenso de los costes de los préstamos suele favorecer al oro que no devenga intereses".

El informe también señala que "la guerra en Ucrania y Oriente Medio y las tensiones entre EE.UU. y China sugieren que la demanda de refugio seguro seguirá apoyando los precios del oro a corto y medio plazo". En nuestra opinión, las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre y la tan esperada bajada de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. también seguirán contribuyendo al impulso alcista del oro hasta finales de año. Prevemos que el oro alcance una media de 2.300 dólares en el tercer trimestre y que los precios alcancen un máximo de 2.350 dólares la onza en el cuarto trimestre, lo que supondría una media anual de 2.255 dólares la onza.

TDS: Renace el interés en el oro

Los analistas del mercado de metales de TDS afirman que el aumento de las posibilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos en septiembre respalda los precios del oro. En su nota a los inversores publicada el 11 de julio, señalan: "Los datos de inflación por debajo de lo esperado están agravando el repunte de los metales preciosos, después de que unos datos de empleo más suaves ya hubieran reforzado las expectativas de un inicio en septiembre del ciclo de recortes de la Reserva Federal (Fed). En este sentido, es cada vez más probable que una cohorte macroeconómica clave que se ha mantenido al margen hasta ahora recupere el interés por el oro."

El informe de TDS también hace referencia al creciente número de nuevas posiciones abiertas en ETF, afirmando que “de hecho, la primera evidencia de un renovado interés está empezando a mostrarse a medida que las posiciones en ETF siguen aumentando en julio, después de que en junio se registrara el primer aumento mensual desde mayo de 2023. Además, mientras que las reservas chinas de oro se mantuvieron planas por segundo mes consecutivo, los principales operadores de la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) han vuelto a aumentar sus posiciones netas, lo que pone de relieve que la demanda asiática se mantendrá fuerte."

ABN AMRO muestra cautela respecto a los precios del oro

ABN AMRO, el tercer banco más grande de los Países Bajos, advierte a los inversores que deben ser cautelosos respecto a los precios del metal precioso, añadiendo que el oro parece haber perdido algo de impulso.

“Los precios del oro este año fueron apoyados por: inversores comprando el metal amarillo en los mercados de futuros y en otras formas; bancos centrales formando reservas de oro; panorama técnico. El rally ha perdido impulso desde el máximo de $2,450 alcanzado el 20 de mayo de 2024,” se señala en el informe del banco holandés.

Los economistas del bancopronostican que los precios del oro llegarán a $2,000 por onza para finales de año indicando: 'Permanecemos cautelosos con respecto al panorama de los precios del oro: la tendencia en los precios del oro es positiva, pero el impulso está disminuyendo; es inusual que los precios del oro tengan relaciones positivas con el dólar estadounidense y los rendimientos reales a 5 y 10 años de EE.UU.; no hay escasez de oro físico.

