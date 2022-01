Previsão semanal do mercado: FOMC, BoC e ganhos

Janeiro 25, 2022 02:04

A inflação agitou os mercados financeiros por todo o mundo nas últimas semanas, com a maioria dos ativos de risco a cair. Com uma semana repleta de anúncios de políticas do banco central referentes a como combater o aumento da inflação, a volatilidade nos mercados irá permanecer alta.

A maioria dos participantes no mercado espera tons agressivos do Banco do Canadá e da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira. Alguns analistas estão até à espera que o Banco do Canadá dê um passo adiante e aumente as taxas de juro.

Os traders estarão também focados nos dados do PMI europeu (purchasing managers index) no início da semana. O lançamento significativo de notícias desta semana podem ver algumas grandes divergências em jogo entre diferentes economias, o que pode criar algumas tendências de longo prazo no mercado monetário.

Grandes nomes como a Apple, Microsoft, Intel, Tesla e outros devem divulgar o seu último relatório de ganhos esta semana também.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma de trading MetaTrader5 oferecida pela Admiral Markets.

Radar do Trader - Conferência de imprensa do FOMC norte-americano

Na quarta-feira, 26 de janeiro, às 19:00 GMT, a Reserva Federal irá divulgar o seu último relatório do FOMC (Federal Open Market Committee), que será seguido por uma entrevista coletiva com o presidente do Fed, Jerome Powell, às 19:30 GMT.

Embora não seja esperada qualquer mudança na política de juros durante esta reunião, se o Fed quiser começar a aumentar as taxas de juro em março, precisariam de sinalizar ao mercado já esta semana. Por isso, torna-se uma semana muito interessante para o dólar americano e a intenção que a Federal Reserve estabelecerá.

As notícias económicas dos EUA têm sido positivas nas últimas semanas, no entanto o dólar americano permaneceu bastante estável e segue esta semana a negociar em torno dos mesmos níveis de preço desde o início do mês.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, USDX, Mensal - Intervalo: de 1 agosto 2013 a 23 janeiro 2022, registado a 23 janeiro 2022 às 19:00 GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

O gráfico de preços mensal do índice do dólar americano mostra uma faixa de longo prazo que desenvolveu-se entre ~103,00 e ~89,00. Atualmente, o preço está no meio do intervalo e rejeitou recentemente uma resistência horizontal significativa em torno de ~96,25.

Se o preço puder eventualmente ultrapassar esse nível de preços e linha de resistência, há um caso de alta para o preço continuar no topo da faixa de negociação de longo prazo. No entanto, um tom diferente do Fed pode causar um recuo maior no índice.

Novidades de Corporate Trading e Índices de Ações

Os índices do mercado de ações dos EUA - até agora - têm liderado os mínimos dos mercados de ações globais este ano. Os receios de taxas de juro mais altas e um pico no crescimento corporativo dominaram os mercados, com o setor da tecnologia dos EUA e o índice Nasdaq 100 sendo os mais atingidos.

Os investidores estão a olhar para os ganhos corporativos para tentar elevar o sentimento de mercado, mas a correção do mercado de ações global já está em andamento. Algumas empresas que comunicam os seus ganhos mais recentes nesta semana incluem a Apple, Microsoft, Intel, Tesla e outras.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Diário - Intervalo: de 14 julho 2020 a 23 janeiro 2022, registado a 23 janeiro 2022 às 18:30 GMT. Nota: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros. Desempenho dos últimos cinco anos: 2021 = 26,99%, 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%

Na semana passada, destacámos que uma quebra abaixo da média móvel exponencial de 100 dias (linha verde no gráfico acima) abrirá o caminho para as mínimas de setembro de 2021 (linha horizontal preta).

Desde que quebrámos a média móvel e a linha de tendência de longo prazo, estamos agora a mover-nos em direção a esse nível de suporte e o tempo dirá se este irá realmente atingir esses mínimos. Atualmente, o sentimento de mercado é muito fraco nos índices de ações globais, mas pode haver algum alívio antes dos mínimos de setembro de 2021, pois a média móvel semanal exponencial de 50 períodos está acima desses mínimos.

