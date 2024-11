Snowflake: Performance, Previsões e Dicas de Negociação

A Snowflake é uma empresa de tecnologia dos EUA especializada em armazenamento de dados na nuvem. Ela permite que empresas armazenem e processem grandes volumes de dados de forma escalável e eficiente, sem a necessidade de infraestrutura física.

Fundada em 2012, a empresa tornou-se pública em setembro de 2020. Com um preço de IPO (oferta pública inicial) de US$ 120, mais do que dobrou para US$ 245 por ação no início. No entanto, em agosto de 2024, a Snowflake registrou um novo mínimo histórico de US$ 107,13, mas subiu 32% após seu último relatório de resultados.

Saiba mais sobre o desempenho da Snowflake no terceiro trimestre fiscal de 2025 e o que os analistas estão prevendo para a ação.

Ação: Snowflake Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: SNOW Data da Ideia: 26 de novembro 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $161,00 Preço-Alvo: $225,00 Tamanho da Posição para Conta Invest.MT5: Máximo 5% Risco: Alto

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho da Snowflake no Terceiro Trimestre Fiscal de 2025

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da Snowflake:

Lucro por ação de 20 centavos contra 15 centavos esperados;

Receitas de produtos de $942 milhões contra $897 milhões esperados, um aumento de 28% em relação ao ano anterior;

542 clientes com receitas de produtos superiores a $1 milhão nos últimos 12 meses e 754 clientes da Forbes Global 2000.

A Snowflake superou as estimativas dos analistas na maioria dos indicadores financeiros. As ações subiram 32% após a divulgação dos resultados, registrando o melhor dia desde que a empresa se tornou pública em 2020.

A equipe de gestão aumentou a previsão de receitas de produtos para o ano fiscal de 2025 para US$ 3,43 bilhões, implicando um crescimento de 29%. Apesar de estar focada em economias de custos, a empresa não prevê cortes significativos de postos de trabalho.

No início do ano, a Snowflake anunciou a aquisição da Night Shift Development, uma empresa focada no setor público nos EUA, onde a Snowflake vê mais oportunidades de crescimento.

Além disso, a empresa está concentrada em várias iniciativas de inteligência artificial (IA), que alguns analistas acreditam que podem contribuir para maior crescimento no futuro. No entanto, o preço das ações da Snowflake não subiu como o de outras empresas relacionadas à IA este ano, sugerindo que pode levar tempo para que a IA impacte significativamente os resultados.

A empresa opera em um mercado altamente competitivo e precisará inovar para se manter à frente. Isso implica custos elevados, pressionando margens e despesas de capital. Entre os clientes da Snowflake estão grandes empresas de tecnologia, como Amazon e Microsoft. À medida que essas gigantes melhoram seus próprios produtos de armazenamento de dados, a dependência da Snowflake pode diminuir.

Por este motivo, mais analistas estão mudando para uma classificação de “manter” a ação, como destacado abaixo.

Previsão para as Ações da Snowflake - O que dizem os analistas?

De acordo com 30 analistas consultados pela TipRanks sobre a previsão para as ações da Snowflake nos últimos 3 meses, atualmente existem 23 classificações de “compra”, 7 de “manter” e 0 de “venda”. O preço-alvo mais alto para as ações da Snowflake é de $225,00, enquanto o mais baixo é de $142,00.

O preço-alvo médio para a previsão das ações da Snowflake é de $185,58.

Fonte: TipRanks, 26 de novembro de 2024

Exemplo de Ideia de Trading para o Preço das Ações da Snowflake

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Snowflake pode ser o seguinte:

Comprar a ação em uma retração para $161,00, considerando a volatilidade;

Definir o alvo ligeiramente abaixo do preço mais alto estimado pelos analistas, $225,00;

Manter o risco reduzido, no máximo 5% da sua conta total;

Horizonte temporal = 1 – 6 meses;

Se comprar 10 ações da Snowflake: Se o alvo for alcançado = $640,00 de lucro potencial [($225,00 - $161,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem, e é improvável que o preço das ações suba de forma linear. Na verdade, pode até cair mais antes de subir, especialmente porque as ações da Snowflake ainda estão negociando bem abaixo de seu recorde histórico e do preço da oferta pública inicial.

Como comprar ações da Snowflake em 4 passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Snowflake. Mensal. Período: setembro de 2020 a novembro de 2024, capturado em 26 de novembro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Vê o preço das ações da Snowflake a mover-se de forma diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de negociação são baseadas na visão pessoal e experiência do autor.

