Análise Semanal de Mercado: BOC e RBNZ em foco

Julho 12, 2021 14:37

Todas as atenções recaem sobre a declaração de juros e conferência de imprensa do Bank of Canada (BOC) de quarta-feira, 14 de Julho. O dólar canadiano foi uma das divisas com melhor desempenho na primeira metade do ano mas enfrenta agora dificuldades em ganhar ímpeto, após o anúncio do banco central quanto ao não aligeirar das medidas.

Antes do BOC, o Reserve Bank da Nova Zelândia (RNBZ) comunicará o seu relatório de taxas de juro. O dólar neo-zelandês (NZD) tem sido uma divisa em foco desde que o banco central anunciou uma possível alteração súbita, subindo taxas de juro, há poucas semanas, motivando um temporário crescimento do NZD.

Existem também outras novidades relativas a anúncios macroeconómicos prestes a ser conhecidas, incluindo os números de CPI dos EUA ,na terça-feira, os números de empregabilidade australianos, na quinta-feira e os números de vendas comerciais dos EUA, na sexta-feira.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex da plataforma MetaTrader5 da Admirals

Radar do Trader - Declaração de Taxas de Juro do RNBZ

O Reserve Bank da Nova Zelândia (RNBZ) chocou os mercados à poucas semanas aquando do seu anúncio súbito de alterações à política de taxas. O dólar neo-zelandês cresceu em cerca de 150 pips como consequência, antes de retornar ao seu ponto original.

Isto realça o quão importante as decisões de taxas por parte do banco central são neste momento importantes para os mercados. Os investidores procurarão agora por pistas de quando será dado o próximo salto em termos de taxas - ainda este ano ou no próximo?

É provável que o banco venha a manter as taxas de juro fixas para já, mas o mercado já deixou claro as suas expetativas de um novo aumento, para este ano ainda ou para 2022. Um novo aumento poderá robustecer o dólar neo-zelandês, mas existem riscos, em particular se outros bancos centrais optarem igualmente por alterar a sua política de taxas.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal NZD/USD. Intervalo de dados: 1 de Setembro de 2013 a 11 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 11 de Julho, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

A longo prazo, observando o gráfico mensal do par de divisas NZD/USD, é claramente discernível o suporte que garante para já o seu valor. A faixa negra horizontal que atuava como uma resistência em 2019, agora, e após a quebra acima da divisa, atua como um nível de suporte, a cerca de 0,6970.

Caso os compradores se consigam manter acima deste nível de suporte, existirá então a possibilidade de vermos novos ganhos até junto da última movimentação ascendente, até junto da alta e histórica resistência no intervalo de 0,7460 a 0,7560.

Notícias de Trading Corporativo e de Índices de Ações

Os índices do mercado de ações dos EUA continuam a desbravar terreno, com os índices europeus e asiáticos a moverem-se lentamente. No entanto, o grosso das movimentações do mercado de ações dos EUA está-se a fazer sentir no setor da tecnologia.

As ações FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) têm vindo a conduzir o Nasdaq e o S&P 500 a novos máximos, embora a Netflix possa vir a ser substituída pela Nvidia, que é neste momento uma ação que está on fire.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário S&P 500. Intervalo de dados: 15 de Outubro de 2020 a 1 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 11 de Julho de 2021, às 18:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço do S&P 500 ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80

O índice S&P500 acima mostrado, confirma ainda a tendência geral de crescimento dos mercados. As médias móveis(a 20, 50 e 100 períodos) ainda se estão a elevar, confirmando a tendência.

Os investidores têm estado a utilizar estas médias móveis como pontos de referência para abertura de novas posições em mercado, com a formação dos últimos ciclos a originarem a partir da média móvel exponencial a 50 sessões(a vermelho).

