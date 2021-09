Análise Semanal de Mercado: Números de Inflação em destaque

As notícias económicas de maior destaque desta semana giram em torno dos números de inflação. Os números de CPI (Consumer Price Inflation) dos EUA serão disponibilizados na terça-feira, 14 de Setembro, às 13h30 BST, os números do CPI do Reino Unido conhecidos na quarta-feira, 15 de Setembro, às 7h00 BST, e por último os números do CPI do Canadá, às 13h30 BST.

Os bancos centrais têm a obrigação de manter a inflação junto de determinados valores, o que influencia as suas decisões de política monetária. Com a inflação em crescimento por todo o mundo, devido à reabertura económica e perturbações à distribuição, os traders questionam-se acerca de qual o banco central que tomará o primeiro passo para evitar que a inflação se descontrole.

Os traders estarão igualmente focados na taxa de emprego australiana na quinta-feira, 16 de Setembro, bem como nos números das vendas varejistas dos EUA mais tarde, às 13h30 BST. Com dados tão importantes, o dólar americano será uma moeda para manter debaixo de olho esta semana.

Radar do Trader - Inflação dos EUA

Na terça-feira, 14 de Setembro, o Bureau of Labor Statistics divulgará o mais recente relatório de IPC. A inflação é considerada um dos dados mais importantes para as flutuações de moedas, uma vez que preços mais elevados poderão levar os bancos centrais a aumentar as taxas de juros.

As interrupções na distribuição por todo o mundo, devido ao Covid-19, levaram ao aumento de preços em diferentes setores, em várias regiões. Os últimos números de PMI denotam também um agravar na cadeia de distribuição, com custos de remessa a níveis quase recorde.

O mercado ficou desapontado este mês quando a Reserva Federal não anunciou planos de redução gradual (redução das suas medidas de estímulo ao coronavírus para reanimar a economia). Os dados desta semana poderão levar a que a Reserva Federal mude de tática e anuncie uma redução já em Novembro, o que poderá ser positivo para o dólar americano.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal USDX. Intervalo de dados: 1 de Julho de 2013 a 10 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 10 de Setembro de 2021, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico mensal de preços do índice do dólar americano, mostrado acima, destaca um intervalo de negociação a longo prazo entre as linhas horizontais de resistência, tanto superior como inferior. Embora o preço se tenha destacado recentemente do seu suporte inferior, a cerca de 89,13$, a movimentação ascendente foi limitada pela linha de resistência descendente mostrada no gráfico acima.

O preço permaneceu num intervalo restrito nos últimos meses, enquanto os traders digeriam os dados económicos dos EUA, quer positivos quer negativos. Se os dados se alinharem esta semana, o preço poderá dar início a uma movimentação mais assertiva, resultando numa tendência a longo prazo.

Notícias de Empresas e de Índices de Ações

Embora a narrativa do mercado de ações se tenha se concentrado no comércio TINA (There Is No Alternative), os investidores começam agora a lamentar as avaliações avultadas no mercado de ações dos EUA - especialmente no setor da tecnologia.

Os índices do mercado de ações europeu permaneceram oscilantes nos últimos meses, com os investidores a apostar no mercado de ações dos EUA. No entanto, a semana passada terminou no "red" para os índices de ações dos EUA, o que poderá ter sido o início de uma correção há muito esperada.

Fonte: Plataforma MetaTrader 5 da Admirals- Gráfico diário SP500. Intervalo de dados: 11 de Dezembro de 2021 a 10 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 10 de Setembro de 2021 às 18:30 GMT. Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho do preço do S&P500 ao longo dos últimos cinco anos:

2020 = + 16,17%

2019 = + 29,09%

2018 = -5,96%

2017 = + 19,08%

2016 = +8,80

As médias móveis, evidenciadas no gráfico acima, confirmam a tendência geral de alta do índice S&P500 do mercado de ações. Os investidores têm recorrentemente aberto posições perto da sua média móvel exponencial a 50 sessões(linha vermelha). Neste momento, o preço enfrenta uma correção, recuando em direção a essa média móvel.

Será interessante ficar atento à ação do preço que se desenvolverá em torno deste nível, e a se os compradores estarão ainda interessados ​​em ‘comprar o dip’ durante um mês que é tradicionalmente de queda. O comportamento do dólar americano e as notícias desta semana poderão ter um grande impacto sobre esta decisão.

