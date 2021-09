Análise Semanal de Mercado: FOMC e BOE em destaque

Setembro 20, 2021 13:56

Sabendo que a semana passada encerrou com o dólar americano como uma das moedas mais fortes, todos os olhos se voltam agora para a declaração da FOMC e para a conferência de imprensa na noite de quarta-feira. À luz dos fracos dados económicos, estará a Reserva Federal decidida a diminuir o volume ainda este ano? Se assim for, o dólar americano poderá voar, pelo que deveremos estar atentos à sua política.

A libra esterlina também apresentou alguma robustez nas últimas semanas. Com a inflação em alta, os analistas preveem que o Banco da Inglaterra encerrará o seu programa de flexibilização quantitativa em breve. Mas a divulgação de fracos dados económicos impactaram igualmente a libra, conferindo importância redobrada ao anúncio de quinta-feira.

Esta semana conta também com atualizações do Banco Nacional da Suíça e muitos números de PIBs europeus. No entanto, os índices globais do mercado de ações serão provavelmente os mais observados depois de todos terem encerrado a semana passada no "red", com níveis-chave de suporte técnico perdidos.

Calendário Semanal de Forex

Fonte: Calendário Forex, plataforma MetaTrader5 da Admirals

Radar do Trader - Conferência de Empresa da FOMC

Na quarta-feira, 22 de Setembro, às 7 PM BST, a Reserva Federal divulgará a sua declaração de política monetária e as suas mais recentes projeções económicas. A esta seguir-se-á uma conferência de imprensa com o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, às 22:30.

Os analistas preveem que a Reserva Federal assinalará que a redução gradual (cessando as suas medidas de estímulo relacionadas ao Covid) começará este ano. Alguns analistas preveem que terá início em Novembro, outros em Dezembro mas, a esperança é a de que Jerome Powell providencie alguma indicação acerca do calendário do processo gradual de redução.

Embora diversos dados económicos recentes tenham sido negativos, um sinal de que a Reserva Federal dará início às reduções poderá ser um grande impulsionador para o dólar americano. Isto ficou por demais evidente na semana passada, com o dólar americano a capitalizar em relação a todas as outras principais divisas.

Como este anúncio poderá já ter impactado preços, os investidores estarão focados em quaisquer movimentações no gráfico de dot plot. Neste momento, este sinaliza um potencial aumento da taxa de juros para 2023. Mas, caso alguns membros da FOMC se tornem mais ávidos, poderia avançar-se com um aumento da taxa de juros já em 2022, o que provavelmente seria outra benesse para o dólar americano.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal USDX. Intervalo de dados: 1 de Junho de 2013 a 19 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 19 de Setembro de 2021, às 07:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

O gráfico mensal de preços acima mostra um intervalo de negociação a longo prazo que se desenvolveu no índice do dólar americano (USDX). O preço, mais recentemente, transcendeu acima do nível de suporte horizontal inferior, a cerca de 89,13$.

O mais interessante é a formação de um padrão invertido de "head and shoulders", mostrando-se o preço capaz de ficar acima da linha do pescoço (a pequena linha preta descendente).

Caso os investidores tomem controlo após as notícias desta semana, os traders procurarão testar novamente a resistência do início do padrão invertido de "head and shoulders", que é de cerca de 94,77$.

Notícias de Trading de Empresas e Índices de Ações

Os índices globais do mercado de ações caíram na semana passada, com o sentimento de risco a agravar-se. Um dólar americano mais forte e os potenciais riscos em torno da crise de Evergrande, a segunda maior empresa imobiliária da China incapaz de cumprir com as suas obrigações de dívida, motivaram os investidores a retirar lucros daquela que foi uma ascensão incrível.

A maioria dos analistas teem previsto uma correção há muito esperada e este mês tem uma tendência histórica de ser muito fraco para os mercados de ações. A irregularidade das tendências do mercado global de ações também é reveladora. Apenas os índices do mercado de ações dos EUA têm subido, com os índices dos mercados de ações da Europa e da Ásia ficando para trás.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário SP500. Intervalo de dados: 17 de Dezembro de 2020 a 19 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 19 de Setembro de 2021, às 18:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço do S&P500 ao longo dos últimos 5 anos:

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

2016 = +8.80%

O gráfico acima mostra o desempenho do índice S&P 500 do mercado de ações. É clara a tendência de alta a longo prazo, confirmada pela média móvel exponencial (EMA) a 20 períodos (azul) se encontrar acima da MME a 50 períodos (vermelha), que por sua vez está acima da MME a 100 períodos (verde).

Embora o número de investidores tenha historicamente crescido junto da MME a 50 períodos, na sexta-feira passada o preço encerrou a sessão abaixo. Caso o valor se mantenha abaixo desta MME, os traders focar-se-ão na MME a 100 períodos para o próximo nível de suporte como um alvo potencial para vendedores a descoberto, ou uma zona de compra potencial para os ‘buy the dip’ traders de longo prazo.

De qualquer forma, estaremos perante uma semana muito interessante!

