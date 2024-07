Comentário de Powell da Fed sobre cortes de taxas antes de atingir meta de inflação do IPC

Julho 17, 2024 22:55

A semana começou com o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, fazendo um discurso em Washington, no qual destacou que o banco central não precisaria atingir sua meta de inflação antes de reduzir os custos de empréstimo. Os preços do ouro subiram 0,5% na manhã de terça-feira devido aos comentários de Powell, enquanto a Ferramenta CME FedWatch indica uma probabilidade de 87,6% para um corte de taxa em setembro.

Powell diz que a Fed pode cortar taxas antes de atingir a meta de 2% do IPC

Falando no Economic Club of Washington, o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, disse que o banco central dos EUA poderia não esperar que a inflação desça até 2%, que é a sua meta, antes de cortar as taxas de juro.

Powell mencionou que há um atraso na eficácia da política da Fed, acrescentando que “a implicação disso é que, se você esperar até que a inflação desça até 2%, provavelmente esperou demais, porque o aperto que você está fazendo, ou o nível de aperto que tem, ainda está tendo efeitos que provavelmente levarão a inflação a cair abaixo de 2%.”

Relatório do IPC do 2º trimestre de 2024 da Nova Zelândia

A Statistics New Zealand (Statistics NZ) vai divulgar o relatório de inflação do IPC na manhã de quarta-feira. O consenso dos economistas para a inflação do segundo trimestre na Nova Zelândia é de 0,5%, ligeiramente abaixo dos 0,6% do trimestre anterior. Espera-se que a inflação anual caia de 4,0% para 3,5% no trimestre de março.

A inflação permanece alta, mas há alguns sinais de que começará a cair em breve, de acordo com as previsões do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Na sua última reunião do conselho, os responsáveis pelo banco central da Nova Zelândia notaram que “a inflação geral deverá retornar à faixa-alvo de 1 a 3% na segunda metade deste ano. O comitê está confiante de que a inflação retornará à faixa-alvo de 1-3% na segunda metade de 2024.”

Relatório do IPC de junho de 2024 do Reino Unido

Na manhã de quarta-feira, o Office for National Statistics (ONS) deverá publicar o seu relatório de inflação do IPC para o mês de junho. Os analistas de mercado esperam que a inflação geral permaneça estável em 2% numa base anual, enquanto antecipam um valor de 0,1% numa base mensal.

No mês passado, a inflação geral voltou à meta do Bank of England (BoE) pela primeira vez nos últimos três anos. No entanto, alguns analistas sugerem que a inflação ficará entre 2-2,5% nos próximos seis meses. Os economistas também notaram que os números da inflação dos serviços devem ser monitorados de perto, pois permanecem elevados.

Relatório do IPC de junho de 2024 do Canadá

Mais tarde hoje, o Bank of Canada (BoC) e a Statistics Canada divulgarão os seus relatórios de inflação do IPC de junho. Os economistas esperam que a inflação do IPC seja de 2,8%, marcando uma pequena queda em comparação com o mês anterior. Os analistas de mercado sugerem que esses relatórios poderão determinar a postura de política monetária do BoC na reunião de julho.

Apesar do progresso registrado no que diz respeito à inflação, os números de maio não corresponderam às expectativas, uma vez que os preços ao consumidor aumentaram. Um aumento inesperado adicional poderá levar os responsáveis do BoC a evitar a redução das taxas na próxima reunião.

Crescimento do PIB da China não atende expectativas no 2º trimestre de 2024

Os dados publicados pelo Chinese National Bureau of Statistics (NBS) mostraram que a economia do país cresceu 4,7%, numa base anual, na segunda metade de 2024. No entanto, o valor ficou abaixo do esperado, pois uma pesquisa da Reuters entre economistas previa uma taxa de crescimento de 5,1%.

O relatório acompanhante do NBS disse que "geralmente estável com progresso constante," acelerando o "crescimento de novas forças motrizes e novas conquistas do desenvolvimento de alta qualidade. No entanto, devemos estar cientes de que o ambiente externo é interligado e complexo, a demanda interna efetiva permanece insuficiente e a base para uma recuperação econômica sólida e crescimento ainda precisa ser fortalecida.”

O Goldman Sachs reduziu a sua previsão de PIB para 2024 da China para 4,9%, abaixo dos 5,0% anteriores. O JP Morgan baixou a sua estimativa para 4,7% em comparação com os 5,2% anteriores. Os analistas do JP Morgan sugerem que a economia chinesa permanece "frágil, instável e desigual".

Teste suas estratégias de trading em uma Conta Demo sem risco da Admirals

Você está interessado em praticar trading sem arriscar seus fundos? Uma conta de trading Demo da Admirals permite que você faça isso, enquanto negocia em condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém nem deve ser interpretado como contendo aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para quaisquer transações em instrumentos financeiros. Nota que essa análise de negociação não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.