Como negociar ações da Netflix após desempenho do 3º trimestre de 2024

Outubro 25, 2024 21:31

Como uma das principais empresas no mercado global de streaming de vídeo online, o desempenho financeiro da Netflix oferece informações essenciais sobre as tendências dos consumidores na indústria de entretenimento. Com o crescente número de concorrentes como Disney+, HBO Max, Apple TV+ e outros, os investidores tendem a focar no número de assinantes e nas previsões de crescimento futuro.

Saiba mais sobre o desempenho da Netflix no terceiro trimestre de 2024 e o que os analistas estão prevendo para as ações.

Ação: Netflix Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: NFLX Data da Ideia: 22 de outubro 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $750,00 Preço-alvo: $925,00 Tamanho da Posição para a Conta Invest.MT5: Máximo de 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite a compra de ações reais das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Todo o trading envolve alto risco e você pode perder mais do que investiu em uma operação. Nunca invista mais do que pode se dar ao luxo de perder, pois algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com uma pequena quantia para entender seus níveis de tolerância ao risco ou pratique em uma conta demo primeiro para ganhar conhecimento antes de investir.

Desempenho da Netflix no 3º Trimestre de 2024

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório financeiro do terceiro trimestre de 2024 da Netflix:

Lucro por ação de $5,40 contra $5,12 esperado;

Receita de $9,83 bilhões contra $9,77 bilhões esperado;

Lucro líquido de $2,36 bilhões, acima dos $1,68 bilhões de um ano antes;

Aumento de 15% na receita em relação ao ano anterior;

Assinaturas pagas de 282,70 milhões contra 282,15 milhões esperadas;

O crescimento da adesão ao plano com anúncios subiu 35% de trimestre para trimestre.

A Netflix superou as estimativas dos analistas na maioria dos indicadores financeiros. As assinaturas pagas superaram ligeiramente as expectativas dos analistas, mas o destaque do relatório foi o crescimento de 35% na adesão ao plano com anúncios.

O crescimento foi atribuído a sucessos como "Nobody Wants This", "Emily em Paris" e "Cobra Kai", entre outros. O quarto trimestre será acompanhado de perto pelos investidores, já que a Netflix começará a apresentar eventos esportivos ao vivo, incluindo uma luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, além de dois jogos da NFL (National Football League).

A gigante do streaming projeta receitas anuais entre $43 bilhões e $44 bilhões devido a novas temporadas de séries populares, eventos esportivos ao vivo e novas iniciativas como jogos. No entanto, uma questão que preocupa os investidores é a desaceleração no crescimento do número de assinantes, que caiu nos últimos três trimestres.

Embora o preço das ações da Netflix esteja em um nível recorde, mais analistas agora têm recomendações de manutenção ou venda das ações, conforme mostrado abaixo.

Previsão para as Ações da Netflix - O que os analistas dizem?

De acordo com 36 analistas consultados pelo TipRanks para uma previsão das ações da Netflix nos últimos 3 meses, atualmente existem 24 classificações de compra, 10 de manutenção e 2 de venda para a ação. O preço mais alto para uma previsão das ações da Netflix é de $925,00, com o preço-alvo mais baixo em $550,00.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da Netflix é de $778,54.

Fonte: TipRanks, 22 de outubro de 2024

Uma Ideia de Trading para o Preço das Ações da Netflix

Uma ideia de trading para o preço das ações da Netflix poderia ser a seguinte:

Comprar a ação numa retração para $750,00 para acomodar a volatilidade;

Definir o preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $925,00;

Mantenha seu risco baixo, no máximo 5% de sua conta total;

Período = 1 – 6 meses;

Se comprar 10 ações da Netflix: Se o alvo for atingido = $1.750,00 de lucro potencial [($925,00 - $750,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem, e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, ele pode até cair ainda mais antes de subir, especialmente devido à desaceleração no crescimento do número de assinantes da Netflix e ao aumento das recomendações de venda das ações.

Certifique-se de exercer uma boa gestão de risco e sempre saiba quanto pode perder em uma operação e os riscos envolvidos, além dos custos.

Com a conta Invest.MT5 da Admirals, você pode comprar e vender ações dos EUA com comissão a partir de $0,02 por ação. Isso significa que comprar 10 ações da Netflix resultaria em uma comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) por transação.

No entanto, há uma taxa mínima de transação de $1. Portanto, a ideia de trading acima resultaria em uma comissão total de apenas $1.

Como comprar ações da Netflix em 4 passos

Com a Admirals, você pode comprar ações com uma comissão de apenas $0,02 por ação e uma comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta na Admirals para acessar o Dashboard; Clique em Trade ou Invest em uma de suas Contas Real ou Demo para abrir a plataforma web; Procure sua ação na janela de pesquisa no topo; Insira seus níveis de entrada, stop-loss e take profit no ticket de trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Netflix. Mensal. Data: janeiro de 2016 a outubro de 2024, capturado em 22 de outubro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Clique no banner abaixo para negociar as ações da Netflix hoje ▼▼▼

Vê o preço das ações da Netflix se mover de forma diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na opinião e experiência pessoal do autor.

Se você acredita que há uma maior probabilidade de o preço das ações da Netflix cair, também pode negociar vendido usando uma conta de trading de CFD (Contratos por Diferença), que a Admirals também oferece.

As contas Trade.MT5 e Trade.MT4 permitem que você especule sobre a direção do preço das ações usando CFDs.

Isso significa que você pode negociar na alta ou na baixa, potencialmente lucrando com a subida ou queda dos preços das ações.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados fornecidos dão informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, previsões, revisões de mercado, perspectivas semanais ou outras avaliações semelhantes (doravante “Análise”) publicadas nos sites das empresas de investimento da Admirals que operam sob a marca Admirals. Antes de tomar quaisquer decisões de investimento, preste atenção aos seguintes pontos: