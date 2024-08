Como operar com a Booking Holdings após desempenho fiscal do 2º trimestre de 2024

A Priceline.com foi fundada em 1997 e renomeada como Booking Holdings em 2018 para refletir a sua gama diversificada de serviços de viagens online e relacionados. As suas marcas incluem a principal agência de viagens online Booking.com, bem como Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com, Rentalcars.com e OpenTable.

Saiba mais sobre o desempenho fiscal mais recente do segundo trimestre de 2024 da Booking Holdings e o que os analistas estão a prever para a ação abaixo.

Ação: Booking Holdings Inc Símbolo para a conta Invest.MT5: BKNG Data da Ideia: 6 de agosto 2024 Prazo: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $3475 Preço-alvo: $4700 Tamanho da Posição para a conta Invest.MT5: Máx. 5% Risco: Alto

Desempenho fiscal Q2 2024 da Booking Holdings

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de resultados do segundo trimestre fiscal de 2024 da Booking Holdings:

Lucro por ação de $41,90 vs $39,39 dólares esperados e superior aos $37,62 dólares por ação do mesmo período do ano passado;

Receita de $5,9 mil milhões, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado;

Reservas de noites de quarto aumentaram 7% em relação ao ano anterior;

Reservas brutas de viagens de $41,4 mil milhões, um aumento de 4% em relação ao ano anterior;

Rendimento líquido de $1,5 mil milhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.

A Booking Holdings superou as expectativas e previsões dos analistas na maioria dos métricos financeiros. O CEO, Glenn Fogel, afirmou na divulgação de resultados que "o negócio continuou a desempenhar bem, com noites de quarto, receita e rendimento operacional a exceder as expectativas anteriores."

O tom da divulgação de resultados foi marcadamente diferente da anterior de fevereiro, que discutia o desempenho do quarto trimestre e os resultados anuais de 2023. Nesta, Fogel afirmou que os reguladores espanhóis estavam a recomendar uma multa de $530 milhões sob suspeita de que uma das suas marcas, a Booking.com, tinha violado leis de concorrência. A multa contribuiu para uma perda de $276 milhões em 2023.

Nesta comunicação de resultados, Fogel concentrou-se no crescimento de viagens conectadas, no seu programa de fidelidade Genius e no potencial da IA generativa para proporcionar uma melhor experiência de reserva e viagem, enquanto beneficia os seus fornecedores.

No entanto, ainda existem preocupações nos bastidores em relação ao ambiente regulatório na Europa. No início deste ano, a Autoridade da Concorrência Italiana abriu uma investigação antitruste sobre a Booking.com e os legisladores europeus bloquearam a aquisição da Etraveli.

Isso pode pesar no crescimento da Booking Holdings na Europa, com a incerteza a levar alguns analistas a moverem a classificação da ação para manter, como destacado abaixo.

Previsão para as ações da Booking Holdings - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pelo TipRanks para uma previsão de ações da Booking Holdings nos últimos 3 meses, atualmente existem 20 classificações de compra, 6 de manutenção e 0 de venda para a ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Booking Holdings é $4,700.00, com o preço-alvo mais baixo em $3,750.00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Booking Holdings é $4,163.00.

Fonte: TipRanks, 6 de agosto de 2024

Uma ideia de trading para o preço das ações da Booking Holdings

Uma ideia de trading para o preço das ações da Booking Holdings pode ser a seguinte:

Comprar a ação numa quebra acima de $3475 dólares, para permitir a volatilidade;

Objetivo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $4700 dólares;

Manter o risco baixo no máximo 5% da tua conta total;

Prazo = 1 – 6 meses;

Se comprares 10 ações da Booking Holdings: Se o preço-alvo for alcançado = $12250 dólares de lucro potencial [($4700 - $3475) * 10 ações].



Como comprar ações da Booking Holdings em 4 passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Booking Holdings. Mensal. Data: Janeiro de 2011 a agosto de 2024, capturado em 6 de agosto de 2024. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

