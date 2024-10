A Crise da Boeing: Impactos e Perspectivas Futuras

Outubro 25, 2024 22:16

A Boeing costumava ser um excelente exemplo de uma empresa competitiva a nível global, com uma gama de produtos que variava de aeronaves comerciais a sistemas de armas e espaciais. No entanto, nos últimos meses, algo parece ter mudado, com a Boeing sob escrutínio das autoridades reguladoras e enfrentando conflitos internos que afetam seus números de produção.

Com o nome da Boeing frequentemente nas manchetes financeiras, mas na maioria das vezes pelos motivos errados, este artigo examinará os fatores que influenciam o preço das ações da empresa americana e os últimos desenvolvimentos.

Funcionários da Boeing contra a gestão

Boeing Co. (BA) enfrenta um problema recente com a greve de funcionários que começou em 13 de setembro, quando nove em cada dez funcionários da Costa Oeste “rejeitaram um acordo provisório que oferecia um aumento salarial de 25% em quatro anos, que havia sido endossado por oficiais sindicais”, conforme relatado pela Reuters.

Apesar dos esforços da administração da Boeing para encontrar um terreno comum ao oferecer novos termos aos 33.000 trabalhadores em greve, as negociações colapsaram novamente em 8 de outubro. A Presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, sugeriu que os sindicatos "fizeram exigências inegociáveis, muito além do que pode ser aceito se quisermos permanecer competitivos como empresa”.

A greve, que afetou as linhas de produção dos jatos 737, 777 e 767 da Boeing, pode impactar o relatório de empregos de outubro, já que vários subcontratados e fornecedores da Boeing demitiram trabalhadores para ajustar os seus níveis de produção às novas condições.

Parece que a Boeing e o sindicato que representa os trabalhadores chegaram a um novo acordo salarial, que previa um aumento de 35%, melhorias nos benefícios de aposentadoria e um bônus de assinatura de $7 mil dólares. O acordo seria ratificado pelos membros do sindicato nesta semana, mas a oferta acabou sendo recusada.

Boeing responde com demissões e atraso do 777X

Enquanto isso, a Boeing anunciou em 12 de outubro que planejava cortar 17.000 empregos, ou 10% de sua força de trabalho global, no próximo mês. O CEO Kelly Ortberg mencionou que empregos, desde funcionários simples até executivos e gerentes, estão em risco.

A empresa também observou que os testes e a produção do Boeing 777X teriam que ser adiados devido aos “desafios que enfrentamos no desenvolvimento, bem como à pausa nos testes de voo e à paralisação contínua do trabalho. Notificamos os clientes de que agora esperamos a primeira entrega em 2026.” O Boeing 777X é um dos maiores jatos comerciais de fuselagem larga do mundo, e empresas como Emirates, Qatar Airlines, Singapore Airlines e Lufthansa já fizeram seus pedidos.

Tudo começou com os problemas do 737 Max

Os problemas da Boeing começaram em outubro de 2018, quando um Boeing 737 Max da Lion Air caiu no Mar de Java, seguido em 2019 por um acidente da Ethiopian Airlines envolvendo o mesmo modelo. Ambos os acidentes não tiveram sobreviventes. Pesquisas extensas conduzidas pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) mostraram que o software MICAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) utilizado nesses jatos comerciais foi responsável pelos acidentes.

Como resultado, muitos operadores foram forçados a paralisar suas frotas de 737 Max para fazer os ajustes necessários no software. Em alguns casos, as frotas ficaram paralisadas de março de 2019 a dezembro de 2020, e em outros casos por mais tempo, criando prejuízos financeiros para os operadores.

Os problemas, no entanto, não pararam por aí. Em janeiro de 2024, um 737 Max 9 da Alaska Airlines perdeu uma vedação de porta em voo. O modelo específico foi novamente paralisado, e os especialistas da FAA descobriram que a Boeing não realizou os controles de qualidade necessários, levantando ainda mais questões sobre seus procedimentos.

Boeing tenta reverter a situação

Desde 2018, a Boeing sofreu mais de $33 bilhões em perdas operacionais, sem calcular e incluir o enorme impacto negativo sobre sua marca, que é uma das principais fabricantes de jatos comerciais no mundo. Economistas da Standard & Poor’s disseram que, a cada mês que os trabalhadores da Boeing permanecem em greve, isso custaria à empresa $1 bilhão de dólares.

Os pedidos brutos de 315 registrados nos três primeiros trimestres de 2024 representam uma desaceleração de 63% nas vendas de aviões comerciais da Boeing em termos anuais. No entanto, deve-se notar que os pedidos da Airbus também caíram 48% em termos anuais nos três primeiros trimestres deste ano.

No momento da redação deste artigo (21.10), o preço das suas ações caiu 38% desde o início do ano, enquanto em termos anuais está 14% abaixo. Alguns analistas preveem que este pode ser o pior desempenho anual desde a grande crise financeira de 2008.

A Boeing também anunciou planos para levantar até $25 bilhões em uma oferta de ações e dívida, além de outros $10 bilhões através de um acordo de crédito com bancos, numa tentativa de melhorar suas finanças em meio à greve e aos problemas de produção.

Operadoras aguardam a entrega dos seus jatos da Boeing

O CEO da Ryanair, Michael O’Leary, disse que a empresa deveria receber 20 entregas antes do final de dezembro, que agora provavelmente chegarão em janeiro e fevereiro. O’Leary afirmou que a Ryanair se sairia bem no próximo ano se recebesse 10 ou 15 aeronaves da Boeing após março, em vez das 30 esperadas.

A Emirates encomendou 262 unidades do Boeing 777X, sendo o maior cliente do jato atrasado. O CEO da Emirates, Tim Clark, expressou sua frustração com o recente anúncio da Boeing sobre mais um atraso nas entregas, dizendo: "Não consigo entender como a Boeing pode fazer previsões significativas de datas de entrega. A Emirates teve que fazer alterações significativas e altamente dispendiosas nos nossos programas de frota como resultado de múltiplas falhas contratuais da Boeing, e teremos uma conversa séria com eles nos próximos meses”. No entanto, a Emirates encomendou mais cinco cargueiros Boeing 777F para sua frota, anunciando o acordo em 20 de outubro.

