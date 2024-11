Fed e Banco da Inglaterra Decidem Taxas de Juros com Impacto Global

Novembro 07, 2024 06:42

Com Donald Trump prestes a vencer as eleições presidenciais dos EUA, o dólar americano atingiu uma alta de 4 anos na manhã de quarta-feira, enquanto o Bitcoin subiu 6%. Por outro lado, o euro, a libra esterlina e o peso mexicano registraram perdas, pois os planos de Trump podem afetar parceiros comerciais próximos dos EUA.

Economistas também estão focados nas decisões de taxa de juros da Reserva Federal (Fed) dos EUA e do Banco da Inglaterra (BoE).

Decisão de Taxa de Juros do Reserva Federal dos EUA

Espera-se que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed anuncie sua decisão sobre a taxa de juros na noite de quinta-feira. A ferramenta CME FedWatch atribui 97,5% de probabilidade a um corte de 25 pontos-base na taxa. Apesar dos fortes dados econômicos dos EUA, analistas de mercado ainda preveem 3 cortes de taxa até o início de 2025.

Economistas do Rabobank sugerem que o banco central dos EUA provavelmente procederá com três reduções de 25 pontos-base (bps) cada em novembro, dezembro e janeiro. Em uma nota aos investidores pouco antes das eleições dos EUA, eles escreveram: “Após janeiro, nossas previsões para o Fed dependem do resultado das eleições presidenciais. Se Trump se tornar presidente, o que ainda é nosso cenário base, provavelmente veremos uma recuperação da inflação assim que ele impor uma tarifa universal. Para o Fed, isso significará uma pausa no ciclo de cortes.”

Os analistas do ING também preveem um corte de 25 bps amanhã, pois o Fed provavelmente alcançará um total de 100 bps de flexibilização em 2024. Os economistas do banco holandês escreveram em seu relatório: “Em relação ao Fed, concordamos com o mercado e esperamos um corte de 25 bp na quinta-feira, independentemente do resultado das eleições. O Fed está mais tranquilo em relação à inflação e está colocando mais foco no mercado de trabalho enquanto tenta garantir um pouso suave para a economia. Mesmo após o corte de 50 bp em setembro, a política monetária permanece em território restritivo, e o Fed tem espaço para continuar cortando as taxas para um nível mais neutro, dando à economia um pouco mais de fôlego para continuar crescendo fortemente.”

Decisão de Taxa de Juros do Banco da Inglaterra

No mesmo dia, o Comitê de Política Monetária (MPC) do BoE também se reunirá para decidir sobre a política monetária e as taxas de juros. Segundo previsões de economistas, o BoE provavelmente reduzirá seus custos de empréstimos em 25 pontos-base. Vale destacar que a decisão vem na esteira do anúncio do Orçamento de Outono do novo governo, que envolveu aumentos significativos de impostos.

Analistas de mercado do ING notaram em um relatório publicado em 5 de novembro: “O orçamento não mudará a decisão do Banco de reduzir as taxas novamente nesta semana. Mas isso questiona nossa visão de longa data de que os cortes de taxas se acelerarão a partir de agora. O risco é que isso aconteça mais tarde, e o Banco decida manter as taxas inalteradas novamente em dezembro. Um corte na reunião final do ano parece dividido 50:50, e muito dependerá dos dois relatórios de inflação que receberemos entre agora e o Natal. De qualquer forma, ainda vemos as taxas caindo abaixo de 3,5% até o próximo verão, o que está bem abaixo do que os mercados estão precificando atualmente.”

