Fed e BoE decidem sobre taxa de juro, BoJ surpreende com aumento

Agosto 01, 2024 01:45

A decisão da taxa de juros da Reserva Federal (Fed) dos EUA hoje e a reunião de política monetária do Banco de Inglaterra (BoE) estão no foco de investidores e traders. Mas isso não é tudo para esta semana, pois, na sexta-feira, o relatório de Empregos Não Agrícolas (NFP) dos EUA será o centro das atenções.

Enquanto isso, o Banco do Japão (BoJ) aumentou a sua taxa de juro de referência, levando-a ao nível mais alto registado desde 2008.

Decisão da Taxa de Juros da Fed

O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Fed anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro mais tarde esta noite. A maioria dos economistas não espera que o FOMC avance com qualquer alteração relacionada aos custos de empréstimos nesta fase, apesar dos dados positivos vindos da frente da inflação. No entanto, analistas de mercado esperam que o Fed reduza as taxas de juros na sua reunião de setembro, com a CME FedWatch Tool mostrando uma probabilidade de 87,7% para uma redução da taxa a 18 de setembro.

Como não se espera uma redução da taxa após a reunião de política monetária, os economistas focarão na declaração pós-reunião e nos comentários de Jerome Powell, procurando pistas sobre os próximos passos do Fed. Analistas do UBS disseram ao Barron's: “Uma mudança na declaração sugeriria um consenso amplo e uma convicção alta de que setembro é o momento para reduzir as taxas. Um sinal na conferência de imprensa sugeriria algo aquém disso. Ambiguidade na conferência de imprensa sugeriria que os participantes não têm consenso e convicção, e o presidente Powell pode ter mais trabalho de convencimento a fazer se quiser reduzir as taxas na reunião do FOMC de setembro.”

Decisão da Taxa de Juro do Banco de Inglaterra

O Comité de Política Monetária (MPC) do BoE reduzirá os custos de empréstimos na quinta-feira ou não? Muitos economistas sugerem que um corte de 25 pontos base pode ser uma opção para os formuladores de políticas do BoE que visam impulsionar a economia em dificuldade do Reino Unido.

Economistas do ING observaram no seu relatório que “a conclusão é que há dados recentes suficientes para dar confiança ao Banco para começar a reduzir as taxas. O governador Andrew Bailey disse em maio que o Banco poderia cortar as taxas mais rápido do que os mercados esperam, e suspeitamos que ele e a maioria dos membros do comité preferem começar o trabalho na próxima quinta-feira.” Os analistas do banco holandês preveem três cortes de taxa pelo BoE até ao final do ano.

Relatório de Empregos Não Agrícolas dos EUA de Julho de 2024

Na sexta-feira, os mercados terão a oportunidade de analisar o relatório de Empregos Não Agrícolas dos EUA para o mês de julho. Os economistas esperam que o relatório mostre que 175.000 empregos foram adicionados ao mercado em julho, muito abaixo do número de 206.000 registado em junho.

Deve-se notar que a leitura do NFP de junho veio mais alta do que o esperado, surpreendendo os analistas. O mercado de trabalho é um dos sectores económicos que está a ser monitorado de perto pela Fed, pois desempenha um papel importante na formação das suas decisões de política monetária.

BoJ aumenta Taxa de Juro

O conselho governante do BoJ tomou medidas anunciando um aumento da taxa que trouxe a sua taxa de juro de referência para “cerca de 0,25%” da sua faixa anterior de 0% a 0,1%. O banco central japonês também delineou o seu plano de reduzir o seu programa de compra de títulos.

O governador do BoJ, Kazuo Ueda, disse que seria difícil dizer quando o próximo aumento da taxa de juro poderia ocorrer, acrescentando que a taxa de política de 0,25% ainda é extremamente baixa. Ueda observou que a decisão dependeria dos indicadores económicos. Comentando sobre a decisão do BoJ, o Gabinete disse que “espera que o BoJ conduza a política para realizar uma meta de inflação sustentável e estável de 2%.”

