Foco no Simpósio de Jackson Hole: Pesquisa da Reuters prevê aumento das taxas de juros pelo BoJ em 2024

Agosto 22, 2024 00:22

Embora o restante da semana não inclua a divulgação de dados econômicos significativos, os investidores estarão atentos ao Simpósio de Jackson Hole e às atas da reunião do Federal Open Market Committee, que serão publicadas hoje.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos EUA, e Andrew Bailey, líder do Banco da Inglaterra, estarão entre os palestrantes do Simpósio de Jackson Hole. Portanto, os analistas de mercado vão analisar seus comentários sobre possíveis futuros movimentos de política monetária.

Corte das Taxas de Juros pelo Riksbank

O Riksbank, banco central da Suécia, cortou suas taxas em 0,25%, alinhado com as expectativas do mercado. O conselho do banco observou que “a inflação está se estabilizando no alvo e a atividade econômica está fraca. O Conselho Executivo decidiu cortar a taxa de política monetária em 0,25 pontos percentuais para 3,5%. Se as perspectivas de inflação se mantiverem as mesmas, a taxa de política pode ser cortada mais duas ou três vezes este ano, um pouco mais rápido do que o Conselho Executivo avaliou em junho."

Bowman do Fed afirma que inflação nos EUA continua alta

A membro do conselho do Federal Reserve (Fed) Michelle Bowman observou que, apesar da recente queda da inflação, os níveis de crescimento dos preços permanecem elevados em comparação com a meta do Fed.

Bowman afirmou que ainda existem riscos de alta para a inflação e acrescentou que “se os dados futuros mostrarem que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à meta, será apropriado reduzir gradualmente as taxas para evitar tornar-se excessivamente restritivo.”

A membro do conselho do Fed também notou que “os aumentos salariais permanecem acima do ritmo consistente com nosso objetivo de inflação” e mencionou que “é possível que a força de contratação tenha sido exagerada e que o aumento da taxa de desemprego esteja exagerando os sinais de arrefecimento.”

Pesquisa da Reuters prevê que o BoJ aumente as taxas até o fim do ano

Uma pesquisa da Reuters realizada entre 13 e 19 de agosto revelou que 57% dos economistas esperam que o BoJ aumente os custos de empréstimo mais uma vez até o final de 2024. A maioria dos economistas sugere que o banco central do Japão pode aumentar as taxas em 25 pontos base.

Economistas do Instituto de Pesquisa Itochu disseram à Reuters que, em sua opinião, a política monetária implementada pelo BoJ é extremamente acomodatícia e que “o BOJ continuará a aumentar as taxas de juros em direção à taxa neutra, desde que a meta de estabilidade de preços de 2% seja alcançada.”

Inflação do IPC canadense atinge mínimo em 40 meses

A Statistics Canada anunciou que o índice de preços ao consumidor (IPC) do país aumentou 2,5% em termos anuais em julho, abaixo dos 2,7% no ano até junho. Este é o aumento mais lento registrado desde março de 2021.

Embora os preços dos combustíveis tenham subido, os preços mais baixos de carros, eletricidade e custos de viagem fizeram o índice cair. “A queda foi em grande parte devido a um efeito de base, uma vez que os preços das viagens aumentaram 15,5% mês a mês em julho de 2023 durante o primeiro verão sem restrições relacionadas com a pandemia de COVID-19. Da mesma forma, os preços para hospedagem de viajantes (-3,7%) e transporte aéreo (-2,7%) caíram ano a ano em julho,” disse o relatório da Statistics Canada.

