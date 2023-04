Horário de Trading - Férias da Páscoa 2023

Observe que, devido às próximas férias da Páscoa, o nosso horário de trading será ligeiramente modificado.

CFDs de Instrumentos e respetivos Futuros Quinta-feira 6 de Abril Sexta-feira 7 de Abril Segunda-feira 10 de Abril Forex Horas Normais Horas Normais Horas Normais Metais Horas Normais Fechado Horas Normais BRENT Horas Normais Fechado Horas Normais CRUDOIL (WTI) Horas Normais Fechado Horas Normais NGAS Horas Normais Fechado Horas Normais [AUS200] Horas Normais Fechado Fechado [FRA40] Horas Normais Fechado Fechado [GER40] Horas Normais Fechado Fechado [USA30] Horas Normais Fecha 16:15 Horas Normais [UK100] Horas Normais Fechado Fechado [HK50] Horas Normais Fechado Fechado [SPA35] Horas Normais Fechado Fechado [JP225] Horas Normais Fecha 16:15 Horas Normais [USA100] Horas Normais Fecha 16:15 Horas Normais [USA500] Horas Normais Fecha 16:15 Horas Normais [STXE50] Horas Normais Fechado Fechado Ações & ETF CFDs France Horas Normais Fechado Fechado Ações & ETF CFDs Germany Horas Normais Fechado Fechado Ações & ETF CFDs Netherlands Horas Normais Fechado Fechado Ações & ETF CFDs Spain Horas Normais Fechado Fechado Ações & ETF CFDs UK Horas Normais Fechado Fechado Ações & ETF CFDs US Horas Normais Fechado Horas Normais Ações CFDs Belgium Horas Normais Fechado Fechado Ações CFDs Denmark Fechado Fechado Fechado Ações CFDs Finland Horas Normais Fechado Fechado Ações CFDs Sweden Fecha 14:00 Fechado Fechado

Todos os horários indicados são no horário de verão da Europa Oriental (EEST=GMT+3), que é o fuso horário da plataforma MetaTrader.

N.B. “Horas normais” variam dependendo do instrumento. Encontre os detalhes específicos para cada instrumento na seção 'Especificações do Contrato' do nosso site. Além disso, esteja ciente de que os horários de trading indicados acima podem estar sujeitos a alterações, dependendo das respectivas bolsas ou provedores de liquidez; mudanças no horário de trading também podem afetar os termos de pré-fecho aplicáveis.

