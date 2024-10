Ideia de Trade da Semana: Ações da PepsiCo

Outubro 12, 2024 00:27

Fundada em 1898, a PepsiCo é uma multinacional americana de alimentos e bebidas com sede em Nova York. A empresa opera 23 marcas que geram cerca de 90 bilhões de dólares em receita. Entre essas marcas estão Pepsi, Mountain Dew, 7 Up, Gatorade, chás Lipton, Lay's, Doritos, entre outras.

Saiba mais sobre o desempenho da PepsiCo no terceiro trimestre fiscal de 2024 e o que os analistas estão prevendo para suas ações.

Ação: PepsiCo Inc Símbolo para Conta Invest.MT5: PEP Data da Ideia: 8 de outubro 2024 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $172,00 Nível Alvo: $202,00 Tamanho da Posição para Conta Invest.MT5: Máximo 5% Risco: Alto

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Desempenho Fiscal do Q3 2024 da PepsiCo

A seguir estão alguns dos principais destaques do relatório de lucros do terceiro trimestre fiscal de 2024 da PepsiCo:

Lucro por ação de $2,31 vs $2,29 esperado;

Receita de $23,32 bilhões vs $23,76 bilhões esperado;

Lucro líquido de $2,93 bilhões, abaixo dos $3,09 bilhões do ano anterior;

Vendas líquidas caíram 0,6%.

A PepsiCo superou as expectativas dos analistas para o lucro por ação, mas não atingiu as estimativas de receita. A empresa revisou sua previsão anual para valores de crescimento baixo, abaixo da previsão anterior de 4%. A menor demanda nos EUA, problemas nos mercados internacionais e o recall de produtos da marca Quaker Foods North America afetaram o desempenho da empresa no trimestre.

Embora a demanda tenha diminuído em todos os níveis de renda, a equipe de gestão está focada em investir mais em Doritos e Tostitos durante a temporada de futebol e festas.

A empresa também está buscando expandir seu portfólio de marcas com a compra de $1,2 bilhão da Siete Foods, uma empresa de alimentos mexicano-americana. Apesar de a equipe de gestão ter afirmado na teleconferência de resultados que a menor demanda faz parte do ciclo econômico atual, também afirmaram que "isso se reverterá no futuro".

Essa visão mista é um dos motivos pelos quais mais analistas estão com uma classificação de manutenção para a ação, conforme destacado abaixo.

Previsão para as Ações da PepsiCo - O que dizem os analistas?

De acordo com 16 analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da PepsiCo nos últimos 3 meses, atualmente há 7 recomendações de compra, 9 de manutenção e 0 de venda para as ações. O preço mais alto previsto para as ações da PepsiCo é de $202,00 e o preço mais baixo é de $170,00.

O preço-alvo médio previsto para as ações da PepsiCo é de $184,81.

Fonte: TipRanks, 8 de outubro de 2024

Uma Ideia de Trading para o Preço das Ações da PepsiCo

Uma ideia de trading para o preço das ações da PepsiCo poderia ser a seguinte:

Comprar as ações numa subida acima de $172,00 para permitir a volatilidade;

Alvo abaixo do preço mais alto previsto pelos analistas de $202,00;

Manter o risco pequeno, no máximo 5% do seu total de conta;

Prazo = 1 – 6 meses;

Se comprar 10 ações da PepsiCo: Se o alvo for alcançado = $300,00 de lucro potencial [($202,00 - $172,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem, e é improvável que o preço das ações suba numa linha reta. Na verdade, o preço pode cair mais antes de subir, especialmente devido às previsões de crescimento mais baixas mencionadas na última conferência de resultados.

Certifique-se de exercer uma boa gestão de risco e saiba sempre quanto pode perder numa transação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como Comprar Ações da PepsiCo em 4 Passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. PepsiCo. Mensal. Data: Janeiro de 2015 a Outubro de 2024, capturado em 8 de outubro de 2024. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Você vê o preço das ações da PepsiCo se movendo de forma diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoais do autor.

Se acreditar que há uma maior probabilidade de o preço das ações da PepsiCo cair, você também pode negociar em posição curta através de uma conta de trading de CFD (Contratos por Diferença), que a Admirals também fornece.

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações e títulos, utilizando CFDs.

Isso significa que você pode negociar em posições longas e curtas para potencialmente lucrar com a subida e a descida dos preços das ações.

