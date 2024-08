Como operar com a IBM após desempenho do 2º trimestre de 2024

Julho 31, 2024 20:28

A IBM já foi uma favorita no setor de tecnologia. Mas, após avanços rápidos de empresas como Amazon, Nvidia, Alphabet e outras, o preço das suas ações sofreu uma queda de quase 60% de 2013 a 2021. Até mesmo Warren Buffett vendeu a sua participação em 2018. Mas desde 2021, as ações recuperaram fortemente e estão agora a operar perto de máximos históricos.

Saiba mais sobre o desempenho recente do segundo trimestre fiscal de 2024 da IBM e o que os analistas estão a prever para as ações abaixo.

Ação: IBM Corp Símbolo para Conta Invest.MT5: IBM Data da Ideia: 30 julho 2024 Prazo: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $197 Nível Alvo: $215 Tamanho da Posição para Conta Invest.MT5: Máximo 5% Risco: Alto

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Todo o trading é de alto risco e podes perder mais do que arriscas numa operação. Nunca invistas mais do que podes perder, pois algumas operações vão obter perdas e outras vão originar ganhos. Começa pequeno para entender os teus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratica numa Conta Demo primeiro para construir o teu conhecimento antes de investir.

Desempenho Fiscal do 2º Trimestre de 2024 da IBM

Aqui estão alguns dos principais destaques do relatório de resultados do segundo trimestre fiscal de 2024 da IBM:

Lucro por ação de $2,43 vs $2,20 dólares esperados;

Receita de $15,77 vs $15,62 mil milhões de dólares esperados;

Lucro líquido de $1,83 mil milhões, subindo de $1,58 mil milhões de dólares no ano anterior;

Fluxo de caixa livre para 2024 previsto em $12 mil milhões, em linha com as expectativas

O negócio de IA generativa agora está acima de $2 mil milhões de dólares, de $1 mil milhão em abril.

A IBM superou as expectativas dos analistas na maioria das métricas de desempenho financeiro. Arvind Krishna, o CEO da IBM, que produz hardware, software e serviços de consultoria, afirmou na chamada de resultados que "continuamos confiantes na perspetiva macroeconómica positiva para os gastos em tecnologia".

O negócio de software gerou uma receita de $6,74 mil milhões, superando as expectativas dos analistas de $6,49 mil milhões. A receita da sua unidade de infraestrutura, que compreende os seus computadores mainframe, também aumentou. No entanto, a unidade de consultoria teve uma receita abaixo das expectativas dos analistas.

De nota é o crescimento do portfólio de negócios para os produtos e serviços de inteligência artificial generativa da IBM. No entanto, muito disso já pode estar refletido no aumento de 120% do preço das ações desde os mínimos de 2021. A maioria das ações relacionadas com IA estão atualmente a enfrentar dificuldades, uma vez que o recente rali está a perder fôlego. Isso também pode afetar o preço das ações da IBM. uma vez que o recente rali está a perder fôlego. Isso também pode afetar o preço das ações da IBM.

Na chamada de resultados, Krishna também afirmou que há impactos contínuos de taxas de juros mais altas e inflação. Esses fatores levaram a uma classificação mista dos analistas que fornecem previsões de 12 meses, conforme destacado abaixo.

Previsão das ações da IBM - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pelo TipRanks para uma previsão das ações da IBM nos últimos 3 meses, atualmente há 5 avaliações de compra, 6 de manutenção e 1 de venda para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da IBM é $215 dólares, com o preço-alvo mais baixo em $145 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da IBM é $194.75 dólares.

Fonte: TipRanks, 30 de julho de 2024

Uma Ideia de Trading para o preço das ações da IBM

Uma ideia de negociação para o preço das ações da IBM pode ser a seguinte:

Compra as ações numa quebra acima de $197 dólares para permitir a volatilidade;

Alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $215 dólares.

Mantém o teu risco baixo, no máximo 5% do teu total de conta;

Período = 1 – 6 meses;

Se comprares 10 ações da IBM: Se o preço-alvo for atingido = $180 dólares de potencial lucro [($215 - $197) * 10 ações].



Lembra-te de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito mais antes de subir, especialmente porque o rali recente pode ver uma rodada de compradores a sair de algumas das suas posições em torno dos máximos históricos.

Certifica-te de exercitar uma boa gestão de risco e sempre saber quanto podes potencialmente perder numa operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. IBM. Mensal. Data: Janeiro de 2008 a julho de 2024, capturada em 30 de julho de 2024. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da IBM pode seguir outra direção?

Lembra-te de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão pessoal e experiência do autor.

