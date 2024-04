Análise da Inflação no Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia

Abril 16, 2024 21:16

A semana começou com os analistas de mercado concentrados nos desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente, após um fim de semana bastante tenso. Embora alguns esperassem que os preços do petróleo subissem, este ainda não foi o caso.

Nas notícias da zona euro, a produção industrial aumentou 0,8% na zona euro em Fevereiro, segundo o Eurostat, em comparação com Janeiro. No entanto, a produção industrial foi 6,4% inferior à de fevereiro de 2023, numa base anual, em toda a área do euro.

Nos EUA, as vendas no retalho cresceram 0,7% em março em termos mensais, superando as expectativas. O relatório do Departamento de Comércio do país poderá desempenhar um papel nos planos de redução das taxas da Reserva Federal.

Crescimento do PIB da China no primeiro trimestre de 2024 surpreende analistas

Boas notícias vieram da China, quando um relatório divulgado pelo Gabinete Nacional de Estatísticas do país mostrou que a economia cresceu 5,3% no primeiro trimestre de 2024, superando as expectativas. O governo chinês estabeleceu uma meta de crescimento do PIB de 5% para este ano. Economistas da Moody’s Analytics disseram à Reuters que “o forte número de crescimento do primeiro trimestre contribui muito para atingir a meta de 'cerca de 5%' da China para o ano. A produção industrial também apoiou durante o trimestre, mas os fracos dados de Março são motivo de alguma preocupação. Da mesma forma preocupante, as famílias da China continuam a manter as suas carteiras fechadas."

Alguns analistas de mercado sugeriram que o elevado número de crescimento económico poderia levar o Banco Popular da China (PBoC) a adiar qualquer corte nas taxas de juro, especialmente porque a Reserva Federal nos EUA também está a reavaliar a situação.

Relatório do IPC do Reino Unido de março de 2024

O relatório de inflação do IPC do Reino Unido deverá ser publicado na manhã de quarta-feira. Os analistas de mercado sugerem que a inflação global poderá cair para 3,1% em Março, numa base anual, face aos 3,4% registados em Fevereiro. A inflação subjacente também deverá diminuir, chegando a 4,3%, contra 4,5% em fevereiro.

Com a libra esterlina pairando em torno do mínimo de cinco meses, o Banco da Inglaterra (BoE) obteve alívio com os dados do PIB do Reino Unido para o primeiro trimestre, mostrando que a economia poderia provavelmente sair da recessão técnica registada no segundo semestre de 2023. À medida que as condições económicas parecem estar a melhorar, o BoE poderá conseguir conter os cortes nas taxas de juro até ver a inflação próxima da meta de 2% de uma forma sustentável.

Em 11 de Abril, Megan Green, membro do Comité de Política Monetária (MPC) do BoE, disse ao Financial Times que a inflação dos serviços no Reino Unido é mais elevada do que nos EUA. Green disse que “os mercados esperam agora que o Banco de Inglaterra reduza as taxas mais cedo e mais do que a Reserva Federal este ano”, e acrescentou que “as expectativas de inflação mais elevadas traduziram-se num crescimento salarial mais elevado, por métricas”.

Relatório de inflação do IPC do Canadá, março de 2024

Na tarde de terça-feira, os analistas terão a oportunidade de examinar os dados de inflação do IPC vindos do Canadá para o mês de março.

Economistas do banco RBC escreveram num relatório que a inflação deverá subir. Na sua nota, sugerem que “o crescimento mais lento dos preços no Canadá nos últimos meses e um desempenho acentuadamente inferior da economia canadiana aumentaram a confiança entre os decisores políticos do BoC de que a inflação continuará a abrandar. Mas o banco central quer ver mais evidências antes de proceder a cortes nas taxas de juro. Esperamos que o crescimento anual dos preços em Março suba para 3%, de 2,8% em Fevereiro, em grande parte devido aos preços mais elevados da gasolina, empurrando os custos de energia ainda mais acima dos níveis do ano anterior.”

Relatório do IPC do primeiro trimestre de 2024 da Nova Zelândia

Na quarta-feira, o Statistics New Zealand divulgará dados sobre a inflação medida pelo IPC do país no primeiro trimestre do ano. Os economistas prevêem que a inflação medida pelo IPC caia para 4,1% no primeiro trimestre de 2024, numa base anual, face aos 4,7% registados no trimestre anterior. Numa base trimestral, o relatório deverá mostrar um aumento de 0,7%.

Os analistas da ANZ vêm o IPC a subir 0,6% no trimestre, o que levaria a taxa anual para 4%. “A fraqueza na actividade e o surgimento de capacidade não utilizada em toda a economia, particularmente no mercado de trabalho, deverão ser suficientes para que o Banco Central tolere a força no curto prazo, dada a nossa avaliação de um futuro pipeline de desinflação interna. No geral, o progresso da desinflação está a ocorrer mais lentamente do que o Banco Central previu, mas estão a ser feitos progressos. No entanto, dado um potencial ressurgimento das pressões inflacionistas globais, o Banco Central deverá permanecer cauteloso no meio da incerteza”, observaram.

O Ministro das Finanças da Nova Zelândia, Nicola Willis, revelou a atualização semestral do Tesouro do país no final de março. De acordo com a previsão do governo, espera-se que a Nova Zelândia veja o IPC anual para o EF24 em 3,3%, abaixo dos +4,1% previstos na leitura anterior.

Teste as suas estratégias de trading com uma Conta Demo sem risco na Admirals

Tem interesse em colocar em prática o seu trading sem arriscar o seu dinheiro? Uma conta de trading de demonstração da Admirals permite-lhe fazer exatamente isso, praticar num ambiente virtual com condições de mercado realistas. Clique no banner abaixo para abrir uma conta demo ainda hoje:

Negoceie com uma Conta Demo sem risco Pratique trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que esta análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende todos os riscos.