IPC australiano desacelera em agosto; decisão da SNB sobre juros

Setembro 26, 2024 04:34

A inflação geral na Austrália caiu para a faixa-alvo do Banco Central da Austrália (RBA) em agosto, de acordo com um relatório publicado no início da manhã. O banco central australiano prevê que a inflação continuará a cair por algum tempo antes de subir novamente, uma vez que a pressão inflacionária subjacente permanece alta.

Na Suíça, espera-se que o banco central reduza suas taxas de juros após a reunião de política monetária amanhã.

Decisão de Taxa de Juros do SNB

O Banco Nacional Suíço (SNB) anunciará sua decisão de taxa de juros na manhã de quinta-feira. De acordo com previsões de economistas, espera-se que o SNB reduza os custos de empréstimos em 25 pontos base pela terceira reunião consecutiva.

Uma pesquisa da Reuters também mostrou que uma leve maioria dos economistas espera que o SNB mantenha as taxas em dezembro, reduza as taxas novamente em março de 2025 e depois se abstenha de ajustar os custos de empréstimos até o final de 2026.

O franco suíço se fortaleceu nos últimos meses em relação aos seus concorrentes. No entanto, sua força se tornou um problema para a capacidade de exportação da Suíça, conforme mencionado recentemente pelo presidente do SNB, Thomas Jordan.

Inflação CPI na Austrália cai para faixa alvo em Agosto

A inflação do IPC na Austrália caiu de 3,5% em julho para 2,7% em agosto, de acordo com uma pesquisa do Bureau de Estatísticas da Austrália (ABS). Embora a inflação geral tenha caído para a faixa-alvo desejada pelo RBA, a inflação subjacente do IPC ficou em 3,4%, 0,4% abaixo da leitura de julho, mas ainda bem acima do objetivo do RBA.

Com o crescimento dos preços ao consumidor caindo para o nível mais baixo registrado desde o início de 2022, alguns economistas sugeriram que os subsídios governamentais desempenharam um papel na queda.

De acordo com analistas do Westpac, “esses subsídios têm um tempo limitado de vigência e expirarão até o final de 2024-25. Ao ajudar a reduzir as expectativas de inflação e devido a impactos de indexação secundária, particularmente relacionados aos preços administrados, esses subsídios provavelmente terão impactos secundários que serão menores, mas duradouros. Revisamos a tradução dos dados mensais para nossas previsões de IPC do trimestre de setembro e estamos confortáveis em mantê-las em 0,3% no trimestre para o IPC geral e 0,7% no trimestre para o IPC Ajustado.”

Greene do BoE afirma que abordagem cautelosa é apropriada

Megan Greene, membro do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra (BoE), disse em seu discurso na Câmara de Comércio de Newcastle que o banco central do Reino Unido deve adotar uma abordagem cautelosa para flexibilizar a política monetária.

Greene reiterou que o MPC estará atento a dados que comprovem que as pressões inflacionárias estão diminuindo, mas acrescentou que, embora o crescimento salarial tenha caído, ele ainda permanece acima das projeções do BoE.

Analistas de mercado sugerem que o BoE poderia cortar as taxas de juros em 25 pontos base em sua reunião de política monetária de novembro.

CFO do Goldman Sachs diz que economia dos EUA está rumo a um pouso suave

O diretor financeiro do Goldman Sachs, Denis Coleman, disse que o último grande corte de taxa de juros implementado pelo Fed na semana passada poderia colocar a economia dos EUA em um caminho para um pouso suave.

Coleman observou que “Acho que esse primeiro corte de 50 pontos base é um sinal claro em termos de nova direção. E, com sorte, isso desbloqueará quantidades incrementais de confiança e, obviamente, deve reduzir o custo de capital — e talvez levar a uma atividade mais estratégica até o final deste ano.”

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que tal análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, você deve buscar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.