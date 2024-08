Mercados asiáticos recuperam; RBA mantém taxas de juros inalteradas

Agosto 06, 2024 22:26

Os mercados de ações asiáticos recuperaram parte do terreno perdido ontem, com o Nikkei liderando a recuperação e terminando o dia com uma alta de 10%. Enquanto o índice do mercado de ações japonês teve seu melhor dia desde 2008 após a queda de segunda-feira, o Reserve Bank of Australia (RBA) anunciou sua decisão sobre a taxa de juros.

RBA mantém taxas de juros inalteradas

Na manhã de terça-feira, o conselho de administração do RBA anunciou que manteria as taxas de juros inalteradas, em linha com a maioria das previsões dos analistas. Esta foi a sexta vez consecutiva que o RBA não ajustou os custos de empréstimos.

Na conferência de imprensa após a reunião, a Governadora do Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, disse que o conselho considerou o nível atual das taxas apropriado e que a inflação "em termos subjacentes permanece demasiado alta, e as projeções mais recentes mostram que ainda vai demorar algum tempo até que a inflação esteja de forma sustentável na faixa alvo."

Bullock também comentou sobre as previsões do mercado em relação a cortes nas taxas de juros, dizendo que os analistas estavam se antecipando, pois os dados não justificam uma redução no curto prazo. Como resultado das observações "hawkish" de Bullock, o dólar australiano ganhou terreno em relação ao dólar americano.

Goolsbee do Fed diz "Ainda não parece uma recessão"

O Presidente da Reserva Federal (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, sugeriu que "se a economia deteriorar, o Fed irá consertar." Como alguns investidores e traders insinuam que o Fed pode ter sido lento a reagir ao cortar os custos de empréstimos, Goolsbee falou com os repórteres da CNBC numa tentativa de acalmar as coisas.

Em seus comentários, o chefe do Fed de Chicago disse que "os números de empregos foram mais fracos do que o esperado, mas ainda não parece uma recessão," acrescentando que o Fed precisa estar à frente nas decisões. Comentando sobre a possibilidade de cortes emergenciais nas taxas, ele disse que "tudo está sempre na mesa, incluindo aumentos e cortes."

Daly do Fed sugere que não há recessão à vista nos EUA

A Presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse que os últimos relatórios de empregos deixaram "um pouco mais de espaço para confiança de que estamos desacelerando mas não caindo de um penhasco." Daly observou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed poderia discutir cortes nas taxas nas próximas reuniões, acrescentando que "é extremamente importante que não deixemos (o mercado de trabalho) desacelerar tanto que se incline para uma recessão."

Sobre quanto o FOMC poderia cortar as taxas ou quando, Daly mencionou que isso dependeria das informações recebidas e expressou sua crença de que a inflação está num caminho sustentável para a meta de 2% estabelecida pelo Fed.

PMIs de serviços dos EUA revitalizam otimismo para a economia dos EUA

Um relatório do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) mostrou que o setor de serviços dos EUA cresceu em julho, atingindo 51,4 e entrando na zona de expansão após contrair em junho. Analistas de mercado sugeriram que a figura poderia tirar alguma pressão dos policymakers do Fed, que agora podem considerar avançar com apenas um corte de 25 pontos base em setembro.

Alguns minutos antes, boas notícias vieram da pesquisa PMI de Serviços da S&P Global, que também mostrou crescimento, satisfazendo os economistas. Os comentários que acompanharam disseram: "As pesquisas PMI trazem notícias encorajadoras de uma combinação bem-vinda de sólido crescimento econômico e inflação de preços de venda mais baixa em julho. Graças ao tamanho relativamente maior do setor de serviços, as pesquisas PMI de julho indicam que a economia continua a crescer no início do terceiro trimestre a uma taxa comparável ao PIB crescendo a um ritmo anualizado sólido de 2,2%."

