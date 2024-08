Mercados globais em alta, iene japonês cai após comentários sobre aumentos futuros

Os mercados globais continuaram a recuperar o terreno perdido na segunda-feira na manhã de quarta-feira, com os analistas do JP Morgan a sugerirem que a venda de ações japonesas pode estar quase a terminar. O Japão está mais uma vez no centro das atenções dos investidores e traders, já que o Vice-Governador do Banco do Japão (BoJ) disse que futuros aumentos das taxas podem depender da volatilidade do mercado.

Vice-Governador do BoJ diz que decisões sobre taxas estão ligadas à volatilidade

O Vice-Governador do BoJ, Shinichi Uchida, disse que “como estamos a ver uma grande volatilidade nos mercados financeiros domésticos e estrangeiros, é necessário manter os atuais níveis de flexibilização monetária por enquanto.”

Comentando as suas declarações, os economistas sugeriram que o BoJ reconheceu o choque do mercado causado pelo aumento da taxa de juro da semana passada, acrescentando que uma potencial instabilidade após um movimento semelhante no futuro poderia levar os policymakers do banco central a reconsiderar a sua estratégia.

Uchida observou que seria “difícil dizer quanto tempo levará para avaliar o impacto da crise do mercado na economia e nos preços.” O iene japonês perdeu mais de 1,5% em relação ao dólar americano logo após os comentários do vice-governador se tornarem públicos.

ANZ: RBNZ vai manter as taxas inalteradas?

Com o Banco de Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) a ter a sua reunião de política monetária, os economistas do ANZ publicaram a sua previsão e alguns insights. Os analistas do banco sugerem que os policymakers do RBNZ provavelmente manterão a Taxa Oficial de Desconto (OCR) inalterada após a reunião agendada para 14 de agosto, acrescentando que pode haver uma decepção do mercado nesse caso.

No entanto, eles também observam que o RBNZ poderia sinalizar um possível corte nas taxas ainda este ano, uma vez que a economia parece estar a desacelerar. A previsão observa que o mercado de trabalho no segundo trimestre estava a funcionar mais quente do que o previsto, com a inflação dos bens não transacionáveis a ser 1% maior do que o esperado.

Ex-chefe do BCE Trichet diz que não há motivo para pânico

O veterano banqueiro e ex-presidente do BCE, Jean Claude Trichet, sugeriu que não há motivo para pânico no que diz respeito ao estado da economia dos EUA. Falando com repórteres da CNBC, Trichet disse que os dados financeiros recentemente divulgados não justificariam nenhum corte emergencial nas taxas de juro, com a sua visão a contrastar fortemente com as opiniões de outros economistas que têm instado a Reserva Federal a agir rapidamente.

O economista francês disse que o ajuste da política monetária do Banco do Japão (BoJ), bem como os dados do mercado de trabalho e as tensões geopolíticas desempenharam um papel na recente queda do mercado de ações, observando que “os três desempenharam o seu papel, na minha opinião, ao desencadear esta correção [dólar americano-iene] que, no entanto, estava atrasada, porque todos sabiam que o iene não estava numa posição apropriada, e o carry trade tinha sido, diria eu, muito ativo durante um longo período de tempo.”

