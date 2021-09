Resultados trimestrais da Adobe excedem uma vez mais o perspetivado em mercado

Setembro 22, 2021 17:52

Mais uma vez, a atenção dos mercados durante a sessão de hoje estará focada na reunião da Reserva Federal e na incerteza gerada na economia chinesa, devido à falência técnica de Evergrande; embora a Evergrande tenha garantido que fará amanhã o pagamentos-cupões para os seus títulos listados em Shenzhen.

A reunião da Reserva Federal e a subsequente conferência de imprensa terão lugar hoje, por volta das 18:30 GMT. Embora a Reserva Federal, de Jerome Powell, não deva efetuar nenhuma mudança na sua política de taxas de juros, o mercado estará de ouvidos abertos, pois durante a conferência de imprensa poderá ser adiantada inicial da redução gradual.

Entretanto, a temporada de resultados trimestrais prossegue. O protagonista da sessão de ontem foi a popular empresa norte-americana, Adobe - que se dedica à criação de programas e softwares, principalmente no mundo da edição, e design, de páginas web e imagens.

A empresa apresentou os seus resultados após o encerramento do mercado e, assim como nos resultados apresentados em Junho, este foram ligeiramente melhores do que o perspetivado pelo consenso de mercado. O lucro por ação foi reportado a 3,11$, enquanto que a receita se ficou pelos 3.940 milhões de dólares.

Embora estes resultados tenham sido melhores do que o perspetivado, é verdade que estiveram mais ou menos em linha com as previsões. Em contrapartida, os resultados dos meses anteriores mostraram maior superioridade, o que alguns analistas interpretaram como sendo um sinal de fraqueza na evolução da Adobe.

Fonte: Investing.com

Durante os últimos meses, esta ação seguiu uma tendência de alta, iniciando um forte impulso ascendente após sair do canal lateral que a cotação vinha a ocupar, entre a sua linha de tendência descendente e o seu nível de suporte, a 437$ por ação.

Após o suplantar deste patamar, a cotação foi progressivamente sustentada pela sua média móvel a 18 sessões(branca), até atingir os seus máximos históricos, a 673,82$ por título- onde iniciou uma correção para o nível de retração de Fibonacci de 23,8%.

No entanto, se olharmos para o gráfico diário, o preço evidencia uma grande divergência negativa com o seu indicador MACD. Portanto, deveremos estar atentos à evolução do preço nas próximas sessões, pois poderemos presenciar uma nova correção.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário Adobe. Intervalo de dados: 29 de Julho de 2020 a 22 de Setembro de 2021. Gráfico elaborado a 22 de Setembro. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Evolução do preço ao longo dos últimos 5 anos:

2020: 51.64%

2019: 45.78%

2018: 29.10%

2017: 70.22%

2016: 9.59%