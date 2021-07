Apple apresenta resultados recorde e melhora perspetivas sobre a empresa

Julho 28, 2021 18:18

Tomámos ontem conhecimento dos resultados trimestrais da Apple que, uma vez mais, superaram as expetativas obtidas em consenso de mercado, refletindo uma vez mais o excelente período que a empresa está a atravessar.

A empresa obteve uma receita trimestral de 81,434 biliões de dólares, 10% mais do que o esperado pelo mercado.

Trata-se do terceiro ano melhor ano fiscal da história da empresa, com um crescimento de 36% em termos de receita para o período dos últimos 3 anos.

A apresentação dos resultados evidencia a diversificação da empresa, cuja receita se encontra dividida por:

Iphone: 39,57 biliões de dólares

Mac: 8,235 biliões de dólares

iPad: 7,368 biliões de dólares

Roupa, casa e acessórios: 8,775biliões de dólares

Serviços: 17,486 biliões de dólares

Nestes resultados, o aumento de vendas do iPhone destaca-se, graças ao boom do seu mais recente modelo, o iPhone 12. Também se destaca a boa evolução do segmento de serviços digitais.

Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário AAPL. Intervalo de dados: 26 de Março de 2021 a 28 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 28 de Julho, às 09:30 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

A imagem acima evidencia a evolução diária do preço das ações da Apple, de 26 de Março até hoje. Neste gráfico, é claramente visível que, desde o dia 1 de Junho, o título se tem movimentado lateralmente num canal bullish, com uma amplitude de aproximadamente 4$. A última movimentação ascendente, a 6 de Julho, mostrou-se capaz de quebrar a resistência desta formação e deu a entender que os investidores poderiam alavancar uma movimentação ainda mais pronunciada das ações Apple.

No entanto, uma semana mais tarde esta movimentação perdeu força e o título dirigiu-se novamente para a porção inferior deste canal.

Ontem, as ações subiram após terem tocado o suporte deste canal, junto dos 145,5$.

A recepção destes resultados por parte do mercado poderá motivar ação até junto da faixa superior deste canal, até junto do patamar psicológico dos 150$, onde é perspetivado um aumento do volume negocial.

